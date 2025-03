Stade Rennais vs Angers SCO : Le point sur les groupes !

Le duel entre Angers SCO et le Stade Rennais en Ligue 1 s’annonce très chaud, tant pour la course au maintien que pour la qualification européenne. Les deux formations seront privées de plusieurs cadres.

Stade Rennais vs Angers SCO : Les deux équipes fortement touchées !

Angers SCO accueille le Stade Rennais ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Ce choc est très important pour les deux équipes. Pour Angers, la situation au classement est critique. 14e au classement, Angers SCO possède seulement 6 points d’avance sur le barragiste Le Havre AC.

Les Angevins n’ont plus le droit à l’erreur et doivent impérativement engranger des points pour espérer se maintenir dans l’élite à la fin de la saison. De son côté, le Stade Rennais traverse une période difficile. Malgré des ambitions européennes affichées en début de saison, les Rennais ont montré une certaine irrégularité ces dernières semaines et doivent se battre pour viser une compétition européenne. Pour cette rencontre, ces deux clubs seront privés de certains joueurs.

Angers SCO devra se passer de plusieurs éléments clés. Himad Abdelli, suspendu, manquera à l’appel. La saison est d’ores et déjà terminée pour Sidiki Chérif, victime d’une sérieuse blessure à la cuisse. Autre incertitude majeure : Cédric Hountondji, touché au tendon d’Achille, dont la participation est compromise. Même constat pour Lilian Raolisa, en délicatesse avec ses ischio-jambiers. Par ailleurs, Adrien Hunou et Halid Sabanovic sont écartés du groupe. On ignore leur date de retour.

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye doit également composer avec plusieurs absences. Alidu Seidu, blessé au genou, ne rejouera plus cette saison. Dogan Alemdar (genou) et Carlos Gomez (cheville) poursuivent leur convalescence. Ludovic Blas, touché à la cuisse lors de la rencontre face au PSG pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, n’a pas encore repris l’entraînement collectif et est d’ores et déjà forfait pour cette affiche. Lilian Brassier, dont la nature de la blessure n’a pas été précisée, est incertain.

