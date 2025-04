OM : Le vrai problème de Mason Greenwood identifié !

Mason Greenwood est arrivé à l’OM avec de grandes attentes. Son premier bilan en Ligue 1 semblait prometteur, mais des doutes commencent à émerger sur son engagement et son attitude sur le terrain.

OM : Mason Greenwood, des débuts impressionnants mais des signaux inquiétants

Dès son arrivée à l’OM, Mason Greenwood a séduit par sa technique et ses statistiques : 15 buts et 3 passes décisives en 27 matchs. Il a été l’un des meilleurs éléments de l’équipe, notamment lors des premières rencontres en début de saison. Cependant, depuis quelques matchs, l’Anglais semble avoir perdu de sa verve, ne parvenant plus à être décisif. Ce déclin coïncide avec une période difficile pour l’Olympique de Marseille, qui enchaîne les mauvais résultats.

Le coach Roberto De Zerbi, en particulier, a souligné le manque de constance de son joueur, tout en remettant en cause son implication. L’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco, a également exprimé des doutes sur l’attitude de Greenwood. « Depuis le début de la saison, c’est un garçon qui est capable de disparaître d’un match à l’autre », a-t-il déclaré sur RMC. Di Meco ajoute que l’ancien de Manchester United, bien qu’il ait marqué quelques buts, semble se reposer sur ses performances passées et disparaître lors des matchs cruciaux.

Il pointe également un « problème de comportement et d’état d’esprit », suggérant que c’est peut-être pour cette raison que les grands clubs n’ont pas sauté sur l’opportunité de recruter le joueur avant son arrivée à l’OM. « Si le coach s’en est séparé pendant un match ou deux, notamment des matchs importants, c’est qu’il doit être en dessous de tout à l’entraînement. (…) S’il est arrivé à l’OM, c’est qu’il n’y a pas non plus tous les grands clubs qui le voulaient. Il y a un gros problème de comportement et d’état d’esprit selon moi», indiqué.

Si le talent de Mason Greenwood est indéniable, son manque de régularité et d’implication dans les matchs importants pourrait nuire à sa progression. À 21 ans, il est encore temps pour lui de corriger son attitude et retrouver son niveau de jeu. L’OM, de son côté, espère qu’il pourra redresser la barre rapidement pour ne pas perdre un élément clé dans sa quête à la qualification en Ligue des Champions.