ASSE : Grosse menace brestoise contre Saint-Etienne !

Mis sous pression par la victoire de Reims à Lens, l’ASSE va tenter de se relancer contre le Stade Brestois, dimanche (15h). Mais l’entraîneur de l’équipe brestoise prévient que son équipe vient à Saint-Etienne pour faire un coup, afin de se rapprocher de son objectif principal.

ASSE : Le Stade Brestois accentue la pression sur Saint-Etienne

L’ASSE accuse un retard de 6 points sur le Stade de Reims, qui a rebondi à la 14e place grâce à sa victoire inattendue contre le RC Lens. Désormais, ce sont le Havre AC et Angers SCO qui devancent directement les Verts, avec une avance de 4 points chacun sur l’équipe stéphanoise avant leurs matchs de dimanche.

L’AS Saint-Etienne sera opposée au Stade Brestois à 15h, tandis que le HAC et le SCO affronteront respectivement le Stade Rennais et le Montpellier HSC le même dimanche à 17h15.

Alors que l’ASSE est contrainte de gagner pour ne pas voir ses concurrents directs dans la course au maintien s’échapper, l’entraîneur de Brest assure que son équipe arrive avec l’ambition de prendre les trois points de la victoire, afin de regarder vers le haut du classement, notamment les places qualificatives pour la Coupe d’Europe.

« Il est évident que l’on prépare ce match pour le gagner. C’est notre ambition à chaque match, même lorsque nous sommes allés à Paris », a déclaré Éric Roy en conférence de presse d’avant-match.

Le SB29 arrive à Saint-Etienne avec l’ambition de s’imposer

Huitième avec 43 points, le SB29 est engagé dans une lutte serrée avec le LOSC (47 points), l’OGC Nice (47 points), l’OL (48 points) et le RC Strasbourg (49 points). Compte tenu de sa position au classement, Brest est contraint d’enchaîner les victoires pour combler son retard dans le sprint final du championnat.

« On va aborder ce match avec cette ambition-là […]. Pour nous, si on veut se ménager une fin de saison un peu excitante, cela passe par un très bon résultat à Geoffroy-Guichard », a prévenu Éric Roy.