Mercato ASSE : Irvin Cardona a tranché pour son avenir !

Alors que l’ASSE lutte pour rester en Ligue 1, une annonce de Irvin Cardona pourrait bien apporter une lueur d’espoir aux supporters de Saint-Etienne. L’attaquant a clairement exprimé son désir de poursuivre l’aventure avec le club du Forez.

Mercato ASSE : Irvin Cardona se voit rester à Saint-Etienne

Après son départ du Stade Brestois, Irvin Cardona est revenu en France en janvier 2024. Et cette fois, sous le maillot des Verts, l’attaquant polyvalent a rapidement retrouvé son niveau. Après un prêt réussi, il n’a pas caché son désir de revenir à Saint-Étienne alors qu’il séjournait en prêt à l’Espanyol Barcelone.

« J’avais envie de revenir, je ne m’en suis jamais caché. Il n’y avait pas de surprise par rapport à ça », a-t-il confié dans une interview à So Foot. Son passage en prêt, alors que l’AS Saint-Etienne évoluait encore en Ligue 2, a été payant et couronné de succès. Cardona a aidé les Verts à remonter en Ligue 1 avec 10 buts au total.

Une connexion avec le public stéphanois

Comme la saison dernière, l’attaquant français est revenu à l’ASSE en janvier pour aider un club en pleine lutte pour le maintien. La rencontre contre Angers, où il a signé un doublé, reste un tournant dans sa saison. « Ça a propulsé ma saison », a-t-il avoué. Plus que les statistiques, c’est la relation avec les supporters qui a conquis l’attaquant.

Cardona, qui avait connu des ambiances plus froides à Monaco, a été touché par la ferveur du Chaudron : « Quand tu marques et que tout le stade crie ton nom, tu ressens vraiment ce que c’est. C’est touchant », a-t-il révélé. Une expérience qui le pousse à donner le meilleur de lui-même : « Je marche à la confiance, à l’affection. Pour donner le meilleur, j’ai besoin de me sentir aimé ».

L’avenir de Irvin Cardona à Saint-Étienne

Alors qu’il a été prêté avec option d’achat, la question du futur d’Irvin Cardona se pose. L’attaquant a été clair : « J’ai envie de rester. Je suis bien ici ». Cependant, la probable descente en Ligue 2 de l’ASSE pourrait compliquer les choses. Reste à savoir si l’AS Saint-Etienne pourra lever l’option d’achat et permettre à Cardona de poursuivre cette belle histoire dans le Forez.

En attendant, l’attaquant continue de se battre pour le maintien, convaincu qu’il faut aborder la fin de saison avec détermination : « On les prend comme des finales. On doit être très bons et laisser passer le moins de points possible », a-t-il assuré. Un état d’esprit qui pourrait bien être le catalyseur de la réussite future de l’ASSE.