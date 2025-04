Jérôme Rothen répond à Emmanuel Petit après Aston Villa-PSG

Alors qu’Emmanuel Petit a noté un sentiment de peur chez les joueurs du PSG face à Aston Villa, mardi soir, Jérôme Rothen a livré son analyse sur ce quart de finale retour de Ligue des Champions.

EMMANUEL Petit cash : « J’ai vu de la peur » chez le PSG face à Aston Villa

À l’heure du débriefing du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain, Emmanuel Petit a justifié les grosses difficultés des hommes de Luis Enrique par un sentiment de peur généralisée.

« Moi, j’ai quand même vu de la peur. Quand tu as autant de maîtrise sur les 20 premières minutes, que tu mènes 5-1 au score cumulé et que, d’un seul coup, tu commences à tomber dans la facilité et l’arrogance, j’ai vu la moitié de l’équipe du PSG se cacher », a commenté le Champion du monde 1998 sur les antennes de RMC. Poursuivant, il a insisté sur les fragilités affichées par Ousmane Dembélé et ses coéquipiers face aux Villans, qui ont été tout proches de l’exploit.

« Aston Villa a fait une superbe seconde période, bien sûr, mais j’ai vu les Parisiens trembler, avoir peur que les fantômes du passé ne reviennent. C’était flagrant. Ils balançaient en permanence, ils n’arrivaient plus à construire… Ils flippaient, les mecs », a noté Emmanuel Petit, inquiet pour la suite de la compétition. Toutefois, cette inquiétude n’est pas partagée par Jérôme Rothen.

PSG : Rothen calme l’inquiétude après la défaite face à Aston Villa

Invité à donner son avis sur la défaite du PSG face à Aston Villa, Jérôme Rothen s’est dit compréhensif face à l’attitude des joueurs de Luis Enrique. « Quand tu as une avance sur les deux matchs et que tu te sens supérieur, à juste titre, tu peux avoir un petit excès de confiance. Et le début de match donne raison au PSG », a indiqué Rothen sur RMC, avant d’insister sur le relâchement de la bande à Marquinhos.

« Les deux premières attaques, ce sont deux buts. Automatiquement, tu en fais un peu moins dans les courses, tu mets moins de vitesse. Le problème, c’est le relâchement que tu ne dois pas avoir. Mais ce n’est pas plus inquiétant que cela. Je pense au contraire que c’est un mal pour un bien », a conclu l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain.