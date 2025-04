Après Aston Villa, le PSG annonce trois signatures de valeur

Deux jours après sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions contre Aston Villa, le PSG a annoncé trois signatures de valeur pour la pérennité de son projet sportif. Explications.

Mercato : Le PSG blinde l’avenir, trois pépites prolongent !

Le Paris Saint-Germain travaille en coulisses pour construire son effectif à moyen et long terme. Avec un titre de champion de France, un Trophée des Champions, une finale de Coupe de France et une nouvelle demi-finale de Ligue des champions à disputer, les dirigeants parisiens mettent les bouchées doubles pour sécuriser l’avenir.

Alors que l’équipe première rafle tout sur son passage sous la conduite de Luis Enrique, qui a su mettre sur pied un collectif bien huilé, le club prépare le futur avec la jeunesse, nouvelle base du projet parisien. D’ailleurs, les Rouge et Bleu possèdent le plus jeune effectif du plateau en Ligue des champions. Et cette stratégie devrait se poursuivre les années à venir.

En effet, dans le prolongement de cette réussite au plus haut niveau, le Paris Saint-Germain compte bien optimiser le savoir-faire de son académie en sécurisant les contrats de ses jeunes les plus prometteurs. Ainsi, trois signatures ont été annoncées cette semaine.

Homonyme de la star montante du foot français Désiré Doué, le jeune milieu de terrain offensif Eddy Doué a paraphé un premier contrat professionnel avec le PSG. À 19 ans, il est lié au club jusqu’en juin 2026. Deux autres éléments ont rempilé avec leur club formateur : il s’agit de Daniel Marques Nunes (attaquant de 17 ans) et Noah Nsoki (milieu de terrain de 18 ans). Ces deux espoirs du club ont paraphé un bail qui les lie au PSG jusqu’en 2027.

