Aston Villa-PSG : Enrique opère deux changements, les compos

À une heure du quart de finale retour de Ligue des Champions entre Aston Villa et le PSG, l’UEFA vient de dévoiler les compositions officielles des deux équipes. Luis Enrique a opéré deux changements dans son onze de départ.

Aston Villa-PSG : Marquinhos et Barcola commencent, Doué sur le banc

Vainqueur au match aller (3-1), au Parc des Princes il y a dix jours, le Paris Saint-Germain espère valider sa qualification pour sa deuxième demi-finale consécutive de Ligue des Champions sous l’ère Luis Enrique. Conscient de l’enjeu de la rencontre, l’entraîneur parisien a opéré quelques changements dans son onze de départ par rapport au match aller.

Après avoir purgé sa suspension, Marquinhos fait ainsi son retour dans le groupe du PSG et va retrouver sa place de titulaire dans la charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Envoyant de facto son jeune compatriote Lucas Beraldo sur le banc. Pour le reste, Enrique a aligné la même défense qu’au match de Paris. Nuno Mendes et Achraf Hakimi occupant les couloirs, tandis que Gianluigi Donnarumma garde les perches.

Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha, excellents lors de la victoire au Parc des Princes, enchaînent face aux Villans. C’est en attaque que Luis Enrique a fait un choix fort. Insaisissable ces dernières semaines et grand artisan de la précieuse victoire du 5 avril passé, Désiré Doué commence sur le banc ce soir.

L’entraîneur du PSG a pris la décision de lancer Bradley Barcola au coup d’envoi de ce quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa. L’ancien milieu offensif de l’OL va donc former le trio d’attaque avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Du côté Aston Villa, Unai Emery, le manager, doit composer sans Donyell Malen, non inscrit sur la liste UEFA. Comme au match aller, l’attaque de l’équipe anglaise est conduite par Marcus Rashford, John McGinn et Morgan Rogers, dans un stade bouillant et prêt à pousser les siens à la « Remontada. »

La compo officielle d’Aston Villa

Gardien : Emiliano Martínez

Défense : Cash, Konsa, Pau Torres, Digne

Milieu de terrain : Kamara, Tielemans

Attaque : Rogers, McGinn, Ramsey – Watkins.

Le onze de départ du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défense : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes

Milieu de terrain : João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz

Attaque : Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.