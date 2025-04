Mercato ASSE : Une option à 7M€, Saint-Etienne a tranché !

En quête de stabilité et de renforts pérennes, l’ASSE devra prendre des décisions pour son mercato cet été. Alors que le recrutement sera très impacté par le maintien ou non du club, Saint-Etienne aurait pris une décision forte concernant l’un de ses meilleurs éléments de la phase retour.

Mercato ASSE : Pierre Ekwah, un pari hivernal devenu une certitude

Arrivé en prêt en janvier en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du milieu de terrain stéphanois. À seulement 23 ans, l’ancien pensionnaire du centre de formation de Chelsea affiche une maturité impressionnante.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Pierre Ekwah évoque son avenir, restera-t-il à Saint-Etienne ?

À voir Mercato OM : L’Italie veut tout prendre à Marseille !

Ses 24 apparitions en Ligue 1, marquées par une régularité précieuse et un impact physique notable, ont convaincu aussi bien le staff technique que la direction du club. Ekwah coche toutes les cases du milieu de terrain moderne. Récupérateur infatigable, doté d’une capacité à casser les lignes par la passe, il combine volume de jeu, lucidité tactique et puissance athlétique.

Lisez aussi : ASSE : La vérité derrière le prêt de Pierre Ekwah révélée

Sa capacité à équilibrer le jeu, à relancer proprement et à harceler l’adversaire en phase défensive a stabilisé l’entrejeu des Verts, souvent en souffrance lors de la première partie de saison.

7 millions d’euros : un investissement stratégique pour Saint-Etienne

Selon les informations de Rudy Galetti, l’ASSE est prête à lever l’option d’achat fixée à 7 millions d’euros, à condition de garantir son maintien dans l’élite. Une somme importante pour les finances ligériennes, mais qui pourrait s’avérer décisive dans la stratégie de reconstruction du club. Pierre Ekwah n’est pas simplement vu comme une recrue, mais comme une pierre angulaire sur laquelle bâtir l’effectif de la saison prochaine. 🚨💰 #SaintEtienne will consider triggering the €7m buy option for #Ekwah only it they stay in Ligue 1.



🔙 In case of relegation, the CM is expected to return to #Sunderland, though other clubs already made enquiries. 👀



🎯 For now, Pierre remains fully focused on #ASSE. 🟢⚪ pic.twitter.com/cuZ5ozWheC— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 17, 2025

Lisez aussi : ASSE Mercato : Pierre Ekwah envoie un message fort à Saint-Etienne sur son avenir

À voir Coup de tonnerre : Accord proche entre le PSG et Luis Campos

En cas de descente en Ligue 2, l’opération serait naturellement compromise. Le joueur retournerait à Sunderland, et d’autres clubs déjà à l’affût pourraient saisir leur chance. Mais dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, une certitude domine : si le club se sauve, l’option sera activée sans hésitation.