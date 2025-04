ASSE : Horneland briefé à bloc sur le derby contre l’OL

À deux jours du derby crucial contre l’OL, l’ASSE est fin prête. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a laissé entendre qu’il avait été suffisamment briefé sur le choc contre le rival des Verts.

L’ASSE et ses supporters sont fin prêts pour le derby

Alors que l’ASSE et son entraîneur ont annoncé la couleur pour le derby, l’OL a encore la tête basse après son élimination en Ligue Europa, à Manchester.

Samedi, les supporters stéphanois seront présents à Geoffroy-Guichard afin de communier avec leur équipe avant le derby retour, un match si important prévu dimanche à 20h45. Ce rassemblement aura lieu lors de la dernière séance d’entraînement. Sept mille supporters de l’AS Saint-Etienne sont conviés à cette « procession » précédant chaque derby.

À voir PSG Mercato : Marcus Rashford lâche un indice au Paris SG !

Lisez aussi : ASSE-OL : Des incertitudes chez les Verts avant le derby

La rencontre avec l’Olympique lyonnais se jouera à guichets fermés dans un Chaudron qui affiche déjà complet. Une affluence record de près de 40 000 spectateurs est annoncée à Geoffroy-Guichard.

Horneland est prêt : « On a hâte de jouer ce derby »

Eirik Horneland n’attend plus que le jour J. Il avoue avoir été bien informé sur le derby entre l’ASSE et l’OL. D’abord par deux anciens joueurs des Verts, qui sont aussi ses compatriotes norvégiens. « Ole Selnaes et Alexander Søderlund, qui a été décisif lors d’un derby, m’ont beaucoup parlé de ce rendez-vous avant mon arrivée au club », a-t-il confié.

Lisez aussi : ASSE-OL : Un pronostic inattendu sur le derby tombe

À voir OM : Laporte ou Medina, la priorité du mercato est connue

Puis par trois autres anciens joueurs de l’AS Saint-Etienne, reconvertis au club : « Toute la semaine, Ilan Araujo (recruteur), Romain Hamouma (coach des attaquants) et Loïc Perrin (directeur sportif) m’ont également parlé de ce match ».

Le nouvel entraîneur des Verts a évidemment une énorme pression avant une telle rencontre. Au-delà du derby, son équipe joue son maintien et a absolument besoin de victoires.

Lisez aussi : L’ASSE peut-elle profiter du calendrier infernal du Havre ?

« On a envie de jouer ce derby ! La pression ? Peut-on en avoir plus qu’actuellement alors qu’on lutte au quotidien pour rester en Ligue 1 ? On doit s’en servir et mettre tout ce que l’on a sur le terrain, car ici, la pression est inévitable », a-t-il déclaré.

À voir OL Mercato : Pierre Sage annonce son retour sur un banc

Pour rappel, l’ASSE avait perdu le derby aller à Lyon (1-0) en novembre 2024, mais c’était sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.