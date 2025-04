L’ASSE en mode fermeté pour ne pas compromettre le maintien

L’ASSE ne va pas laisser prospérer les écarts de comportement de certains individus, supporters ou incidents qui iraient à l’encontre des intérêts du club luttant pour éviter la relégation en Ligue 2.

L’ASSE frappe fort après l’ incident lors du derby, une plainte déposée

L’ASSE a décidé de punir sévèrement les supporters qui se dresseraient contre leur propre équipe, alors que celle-ci est engagée dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. La direction du club stéphanois s’est montrée ferme dans un communiqué officiel relatif au jet d’un projectile sur la tête d’un arbitre assistant lors du derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, dimanche à Geoffroy-Guichard.

Lisez aussi : Quelle sanction pour l’ASSE après l’agression de l’arbitre ?

À voir L’OL victime d’un complot dans la course à la C1 ?

L’ASSE a décidé de déposer une plainte à l’encontre de l’individu interpellé et placé en garde à vue. Mais ce n’est pas tout ! « Le club agira également avec la plus grande fermeté, en prenant de son côté les sanctions les plus sévères, afin que cet acte isolé ne reste pas impuni », a communiqué le club menacé de relégation en Ligue 2.

Alors que les Magic Fans et les Green Angels sont dans le collimateur du gouvernement, cet incident, bien qu’isolé, ravive l’idée de sanctionner durement les supporters.

Lisez aussi : ASSE : Lucas Stassin, le messie pour le maintien des Verts ?

« L’AS Saint-Étienne rappelle son engagement total dans la lutte contre toute forme de violence et continuera d’agir résolument avec toutes les parties prenantes afin de permettre la prise des mesures les plus efficaces contre les auteurs de ce type de faits », a promis le club stéphanois.

À voir Un grand nom du foot annonce la chute du PSG face à Arsenal

L’ASSE a encore deux matchs à disputer à Geoffroy-Guichard, contre l’AS Monaco puis le Toulouse FC pour boucler la saison. Mais elle s’est exposée à une sanction en raison du comportement du supporter interpellé. Le club pourrait écoper d’un huis clos partiel ou total, lors de la réunion de la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), mercredi.