Montpellier HSC Mercato : Le MHSC en passe de signer une légende

Publié par Thomas G. le 09 juin 2022 à 12:12

Montpellier HSC Mercato : Souhaitant finir en première partie de tableau, le MHSC souhaiterait prolonger une légende du club.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC vise une deuxième prolongation

Les Montpelliérains ont le vent en poupe. Après la prolongation de Téji Savanier, le club veut boucler une deuxième signature. En effet, le MHSC a débuté les négociations pour prolonger le dernier champion de France héraultais encore présent au club.

Laurent Nicollin souhaite prolonger le contrat de Rémy Cabella, en déclenchant les deux années en option qui avaient été incluses lors de son retour. Selon L'Équipe, le joueur se laisse le temps de la réflexion. En plus de l’intérêt montpelliérain, l’international français a des contacts en Italie. Rémy Cabella serait tenté de relever un nouveau défi après sa bonne expérience à Krasnodar. De plus, le milieu de 32 ans a semé le doute avec une story Instagram. Dans cette publication, Rémy Cabella répond à une question sur son club l’année prochaine en disant : « Je sais pas encore je suis libre. » De quoi laisser place à toutes les rumeurs.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC a du pain sur la planche

Le président du Montpellier HSC s’active pour renforcer son effectif avant le mois d’août. La particularité de la prochaine saison bouscule les habitudes montpelliéraines et les Héraultais souhaitent boucler rapidement leur mercato pour être performant d’entrée. L’objectif sera d’être en première partie de tableau avant la coupure du championnat pour la Coupe du Monde.

En plus du dossier Rémy Cabella, le MHSC a bouclé la vente de Florent Mollet à Schalke 04. Le Montpellier HSC se renseigne également sur la situation de Yanis Hamache et Clément Michelin. Les deux latéraux pourraient débarquer dans l’Hérault pour succéder à Mihailo Ristic et Junior Sambia. En parallèle de ces pistes, Laurent Nicollin aurait toujours dans un coin de la tête le projet de faire revenir Younès Belhanda à Montpellier.