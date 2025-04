Mercato : 100M€ ! Le PSG se moque de City pour Désiré Doué

Impressionnant sous les couleurs du PSG pour sa première saison, Désiré Doué fait déjà rêver d’autres grands clubs européens, notamment Manchester City. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas laisser partir son joyau français.

Mercato PSG : Manchester City prêt à lâcher 100M€ pour Désiré Doué

Un an seulement après son arrivée en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 50 millions d’euros, Désiré Doué va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour le double de son prix d’achat ? Alors que Kevin De Bruyne et Bernardo Silva s’apprêtent à faire leurs adieux aux Citizens, Pep Guardiola verrait en Doué le profil idéal pour les remplacer.

Sous l’impulsion de son entraîneur, le board mancunien serait ainsi prêt à poser une enveloppe de 100 millions d’euros sur la table des négociations afin de convaincre le Paris SG de le laisser partir cet été, à en croire les récentes informations de TEAMtalk.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français de 19 ans reste calme face à l’agitation et rêve d’une longue carrière chez les Rouge et Bleu. Cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain, non plus, n’aurait aucune envie de se séparer de Désiré Doué de si tôt.

Désiré Doué n’est pas à vendre

Après le départ de Kylian Mbappé l’été passé, le Paris SG a changé d’orientation et base désormais son projet sur le recrutement de jeunes talents, particulièrement français. Désiré Doué est donc un véritable symbole de ce nouveau projet parisien.

Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs qataris du club de la capitale française n’auraient donc aucunement prévu de vendre l’enfant d’Angers, peu importe le montant de l’offre. Le média britannique précise notamment qu’il est quasiment impossible que le Paris Saint-Germain place Désiré Doué sur le marché cet été.