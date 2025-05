Avant Arsenal, le PSG à l’assaut de Strasbourg, le groupe !

Avant de recevoir Arsenal le mercredi prochain en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le PSG se déplace à Strasbourg ce samedi après-midi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique.

Le PSG face à Strasbourg sans plusieurs cadres

Pour le déplacement du PSG à Strasbourg, Luis Enrique a fait le choix de laisser au repos plusieurs cadres, à quelques jours de la demi-finale retour de Ligue des Champions Arsenal, au Parc des Princes. Déjà sacré champion de France, le Paris SG ne souhaite pas prendre de risque cet après-midi face à des Alsaciens qui sont en lice pour une place européenne pour la saison prochaine.

Comme attendu après le communiqué médical du club, Ousmane Dembélé (étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite) et Presnel Kimpembe (œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit) ne figurent pas dans le groupe du PSG pour cause de blessure. Luis Enrique a également pris la décision de se passer de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes et Achraf Hakimi pour le match contre les hommes de Liam Rosenior.

Pour compléter son groupe, l’entraîneur du PSG a convoqué les jeunes Noham Kamara, Axel Tape, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Les remplaçants habituels comme Matvey Safonov, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos ont de fortes chances de débuter cet après-midi au stade la Meinau.

Les 19 joueurs du PSG pour affronter Strasbourg

Gardiens : Mouquet, Safonov, Tenas.

Défenseurs : Beraldo, Kamara, Hernandez, Pacho, Tape.

Milieux de terrain : Doué, Mayulu, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Kvaratskhelia, Lee, Mbaye, Ramos.