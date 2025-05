Strasbourg – PSG : Les compos ! Enrique provoque la Ligue 1

Quatre jours après son expédition heureuse à Arsenal en Ligue des Champions, le PSG se déplace à la Meinau pour y affronter le RC Strasbourg ce samedi à 17 heures. Luis Enrique, le coach parisien, devrait profiter de ce match pour faire tourner son équipe, ce qui va forcément faire réagir.

Strasbourg – PSG : Luis Enrique fait souffler ses cadres

Alors que pointe une demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal, le PSG doit gérer un déplacement à Strasbourg ce week-end. Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace, en effet, au stade de la Meinau pour en découdre avec les hommes de Liam Rosenior ce samedi à 17 heures.

Et d’après les informations relayées par le journal L’Équipe, l’entraîneur du PSG ne prendra absolument aucun risque et devrait procéder à un large turn-over. Déjà sacrés champions de France, Luis Enrique et ses garçons n’ont plus rien à jouer en championnat, l’OGC Nice ayant mis un terme à leur rêve de terminer la saison en étant invaincus.

Le quotidien sportif explique ainsi que Matvey Safonov, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, Kabng-In Lee, Gonçalo Ramos, Ibrahima Mbaye et même Presnel Kimpembe sont attendus pour débuter en Alsace. Des choix forts assumés par Luis Enrique, qui veut éviter une blessure déplorable dans son 11 de départ déjà tout trouvé pour le retour face aux Gunners.

Mais cette option de faire jouer une équipe B contre le Racing Club de Strasbourg, un sérieux candidat à l’Europe après l’OGC Nice, ne va plaire du côté de l’AS Monaco, l’OL et surtout de l’Olympique de Marseille.

Surtout que Liam Rosenior va aligner sa meilleure équipe possible afin d’obtenir un résultat positif face aux Parisiens. Le RCS évoluera donc avec ses cadres comme Andrey Santos au milieu et Emanuel Emegha. Nommé dans les 5 meilleurs gardiens de Ligue 1 de la saison par l’UNFP, Dorde Petrovic sera titulaire dans les buts alsaciens.

Suspendu à l’aller, Guela Doué, le grand frère de Désiré Doué, n’est toutefois pas encore certain d’être titulaire samedi, lui qui était remplaçant la semaine dernière face à l’AS Saint-Étienne avant de remplacer Ismaël Doukouré à la 64e minute.

La composition possible de Strasbourg

Gardien : Petrovic

Défenseurs : Doukouré/Doué, Omobamidele, Sarr

Milieux de terrain : Bakwa, Santos, Barco, Moreira

Attaquants : Lemarechal, Emegha, Nanasi.

L’équipe probable du Paris SG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Zague, Beraldo, Kimpembe, Hernandez

Milieux de terrain : Zaïre Emery, Lee, Myaulu

Attaquants : Barcola, Ramos, Mbaye.