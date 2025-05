Stade Rennais : Beye prépare du lourd contre TFC, la compo !

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye vient de dévoiler son groupe retenu pour la rencontre face au Toulouse FC. Quatre cadres sont forfaits.

Stade Rennais vs Toulouse FC : Le groupe du SRFC tombe

Le Stade Rennais se déplace à Toulouse ce samedi pour affronter les Violets dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Cette rencontre est presque sans enjeu pour les deux formations. Les Rouge et Noir et les Violets n’ont plus rien à jouer cette saison. Les deux équipes ont déjà réussi leur maintien en Ligue 1.

Le SRFC et le TFC veulent terminer la saison en beauté. À quelques heures de ce choc, le technicien du SRFC, Habib Beye a dévoilé la liste de ses joueurs retenus. Le Sénégalais sera privé de quatre joueurs. Alidu Seidu est forfait et ne pourra plus rejouer cette saison. Le défenseur ghanéen a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou lors du match contre le LOSC en clôture de la 12e journée de Ligue 1 et a été opéré.

Ayanda Sishuba est forfait à cause des pépins physiques. Habib Beye sera aussi privé de Jérémy Jacquet, touché au mollet, et du gardien de but turc Dogan Alemdar, victime d’un choc à la tête à l’entraînement avec l’équipe réserve.

Habib Beye pourra compter sur tous ses hommes redoutables de la saison. Ludovic Blas, Arnaud Kalimuendo, Mousa Al-Tamari et d'autres cadres seront tous présents.

La composition probable du Stade Rennais

Samba – Hateboer, Rouault, Brassier – Assignon, S. Fofana, Cissé, Matusiwa, Truffert – Blas, Kalimuendo.