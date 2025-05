Mercato OM : Azzedine Ounahi tranche pour son avenir !

Azzedine Ounahi pourrait ne pas revenir à Marseille. Le milieu de terrain de l’OM est en grande forme sous les couleurs de Panathinaïkos et il aurait entamé des discussions avec son club pour qu’il le conserve définitivement.

Azzedine Ounahi retrouve le sourire en Grèce après une période difficile à l’OM. Le milieu de terrain marocain a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Il n’entrait pas dans les plans du technicien italien, Roberto De Zerbi. Arrivé à Marseille en 2023, le Lions de l’Atlas a inscrit 3 buts et a délivré une passe décisive en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Certains médias marocains ont même révélé que le directeur de football de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia mettait la pression pour le départ de son compatriote. La direction de l’OM est montée au créneau et a démenti les rumeurs. Finalement, Azzedine Ounahi a trouvé un nouveau point de chute en septembre 2024.

Le crack marocain s’est engagé avec Panathinaïkos sous la forme d’un prêt payant de 500 000 euros avec une option d’achat estimée à 11 millions d’euros. En Grèce, Azzedine Ounahi s’épanouit pleinement et est devenu un titulaire indiscutable. Cette saison, il a déjà disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, a inscrit 5 réalisations et délivré 7 passes décisives.

À quelques semaines de la fin de son prêt, le Marocain s’est prononcé sur son avenir. Selon lui, les dirigeants de Panathinaïkos seraient satisfaits de ses performances et envisageraient de le recruter définitivement. Le joueur est prêt à poursuivre l’aventure avec cette formation grecque et attend le feu vert des dirigeants de l’OM.

« Je suis heureux de cette saison, d’avoir pu aider le Panathinaïkos et de jouer au football. Je répète que je suis heureux ici, je suis satisfait de cette saison au Panathinaïkos. J’ai eu beaucoup de discussions avec le club, maintenant il faut connaître la volonté du club et le projet pour la saison prochaine. Après, je ne suis pas fermé à une éventuelle prolongation. C’est une décision qui devra être prise à trois : le Panathinaïkos, Marseille et moi », a déclaré le Marocain après la rencontre face à l’AEK Athènes.

Pour le moment, on ignore la position de l’OM. Les dirigeants marseillais vont sceller son avenir lors du mercato estival.

