Mercato : L’OM déniche un meneur de jeu en Ligue 1 !

Les dirigeants de l’OM pourraient réussir un coup en or lors du prochain mercato estival. Une pépite du LOSC en fin de contrat serait la priorité du club phocéen.

Mercato OM : Pablo Longoria vise Angel Gomes

L’OM est sur le point de valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Olympiens sont actuellement deuxièmes au classement en Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat. S’ils arrivent à glaner les points pendant les deux derniers matchs, ils pourraient atteindre cet objectif.

Lire aussi : OM : Une grande décision est prise à Marseille !

À voir Mercato : Avant Arsenal, le PSG nomme un nouvel entraîneur !

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille cherchent déjà des renforts sur le marché des transferts. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen s’est positionné pour s’attacher les services d’Angel Gomes, le milieu de terrain de 24 ans du LOSC.

Le milieu anglais continue de livrer de belles performances et attise les convoitises des plus grands clubs européens en vue du prochain mercato estival. Cette saison, le crack lillois a déjà fait 20 apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues.

Lire aussi : OM : Leeds traque un chouchou de Roberto De Zerbi !

En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Angel Gomes refuse pour le moment de prolonger son contrat avec Lille et sera libre de s’engager avec le club qu’il veut dès cet été. Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et son directeur sportif, Mehdi Benatia auraient coché le nom de l’international anglais et s’activent pour le recruter gratuitement.

À voir Vente OM : Longoria dévoile les conditions de McCourt !

Lire aussi : Mercato OM : Une priorité de De Zerbi va signer !

Mais les pensionnaires du stade Vélodrome vont faire face à une rude concurrence. D’autres clubs européens suivent aussi de près la situation d’Angel Gomes. Selon les informations de Todofichajes, le FC Barcelone serait en pole position pour s’attacher gratuitement les services d’Angel Gomes à la fin de la saison. Les Blaugrana ont entamé des discussions avec l’entourage du joueur et les deux camps auraient même trouvé un accord de principe.

Lire aussi : OM : Ismaël Bennacer, le Vélodrome n’en veut plus !

Selon les informations de Todo Fichajes, l’Atlético de Madrid serait aussi en pince pour l’international anglais (2 sélections). Les Colchoneros auraient coché le nom d’Angel Gomes pour compenser les potentiels départs de Thomas Lemar et Angel Correa lors du prochain mercato estival.

À voir Stade Rennais : Plusieurs renforts arrivent à Rennes !

Lire aussi : Mercato LOSC : Angel Gomes discute avec son prochain club, un départ de Lille se précise !

En Italie, l’AS Roma serait prête à lui offrir un contrat de cinq ans et une belle prime à la signature, selon le média italien Il Messaggero. Le journaliste Ekrem Konur a révélé que le milieu anglais de 24 ans est aussi sur les tablettes de six géants anglais. Newcastle, Tottenham, Aston Villa, West Ham, Manchester United et Arsenal flairent tous le coup.