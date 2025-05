Mercato PSG : Hakimi valide une grosse prise d’Al-Khelaïfi

Avant d’affronter Arsenal FC en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Achraf Hakimi s’est présenté en conférence de presse ce mardi. Le défenseur du PSG en a profité pour glisser un message fort à Nasser Al-Khelaïfi pour l’un de ses coéquipiers.

Mercato PSG : Hakimi monte au créneau pour Donnarumma

À la veille d’un match crucial face à Arsenal FC, le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer sa demi-finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes. Vainqueur à l’aller à l’Emirates Stadium (0-1), le PSG aborde ce rendez-vous avec l’ambition de valider son ticket pour la finale à l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain.

Dans cette quête, la solidité défensive, et notamment une nouvelle grosse performance de Gianluigi Donnarumma, sera déterminante. Sous le feu des critiques durant des mois, le gardien de but italien a réussi à renverser la vapeur depuis le huitième de finale retour de la C1 contre Liverpool.

Désormais considéré comme l’un des meilleurs portiers au monde, l’ancien prodige de l’AC Milan sera l’urne des armes fatales de Luis Enrique pour passer l’étape des Gunners. Conscient de cette réalité, le vestiaire parisien se mobilise déjà autour de Donnarumma, à quelques heures de cette rencontre décisive. Présent en conférence de presse, Achraf Hakimi a ainsi tenu à saluer son coéquipier.

« Donnarumma ? Vous le voyez déjà, c’est l’un des meilleurs gardiens du monde. Nous avons une grande confiance en lui. Des gens ont douté de lui, mais nous, on a toujours été derrière lui, soutenu, aidé, et il a répondu de la meilleure manière. Pour moi, avoir un gardien qui te procure cette confiance, ça te donne beaucoup de tranquillité. Dans le vestiaire, on voit sa bonne humeur, à quel point c’est quelqu’un de bien. C’est très important d’avoir un coéquipier comme lui », a confié l’international marocain de 26 ans.

Histoire de demander à la direction du club de la capitale et à son président Nasser Al-Khelaïfi de faire en sorte de garantir la présente de l’Italien dans l’équipe dans le futur. Un message reçu cinq sur cinq.

Accord entre le PSG et Donnarumma pour une prolongation

Arrivé librement à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a convaincu le Paris SG qu’il peut encore représenter le futur du club. Alors qu’il était question de son départ lors du prochain mercato estival, Gigio serait désormais sur le point de renouveler son bail qui expire en juin 2026.

En effet, selon les informations du journaliste Romain Collet-Gaudin, le PSG aurait trouvé un accord avec Gianluigi Donnarumma pour une prolongation. L’officialisation pourrait même intervenir en cas de qualification du club en finale de la Ligue des Champions, soit dans le courant de cette semaine.