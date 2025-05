OM : Leverkusen veut gâcher les plans de Longoria

L’OM s’active pour s’offrir le défenseur argentin du RC Lens, Facundo Medina lors du prochain mercato estival. Le Bayer Leverkusen joue les trouble-fêtes.

Mercato : L’OM et le Bayer Leverkusen s’arrachent Facundo Medina

Depuis quelques semaines, le nom du défenseur argentin, Facundo Medina circule dans les couloirs de la Commanderie. Selon L’Équipe, les dirigeants de l’OM lorgnent le défenseur du RC Lens pour compenser le potentiel départ de Leonardo Balerdi cet été.

Facundo Medina aurait décidé de quitter le club artésien pour poursuivre sa carrière ailleurs. Les Sang et Or sont prêts à la céder lors du prochain mercato estival en cas d’offre alléchante. Le journaliste Mohamed Bezzouaoui a confirmé il y a quelques semaines que le défenseur argentin est chaud pour poser ses valises à Marseille et évoluer sous les ordres du technicien italien, Roberto De Zerbi la saison prochaine.

« Medina est archi chaud pour rejoindre l’OM. Il aime l’atmosphère et l’ambiance de la ville et du Vélodrome, lui qui est argentin. Il partira, c’est sûr. Marseille l’a déjà sondé. Et lui est archi bouillant. Il est très ouvert », a-t-il écrit sur son compte X.

Le directeur de football de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage de Facundo Medina. Les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif et poursuivent les négociations. Sous contrat jusqu’en juin 2028, la valeur marchande de l’international argentin (5 sélections) est estimée à 25 millions d’euros par le site Transfertmarkt.

Outre le prix de Facundo Medina, l’OM devra faire face à une rude concurrence pour boucler ce deal. Le Bayer Leverkusen suit aussi de près la situation de l’Argentin et pourrait damer le pion aux Marseillais. Cette formation de Bundesliga prépare déjà une offre de 25 millions d’euros pour convaincre la direction du RC Lens.

En Angleterre, Newcastle, Aston Villa et Crystal Palace ciblent aussi Facundo Medina, selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur. Les pensionnaires du stade Vélodrome devront alors vite faire pour frapper ce coup. Cette saison, le défenseur argentin a déjà disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues avec le Racing Club de Lens.

