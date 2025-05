Arsène Wenger blâme publiquement Arteta après PSG – Arsenal

Après la demi-finale retour de Ligue des Champions et la victoire du PSG, Arsène Wenger, l’ancien emblématique manager des Gunners, a publiquement désavoué Mikel Arteta, l’actuel entraîneur d’Arsenal FC.

Arsène Wenger à Arteta : « Ils ont été meilleurs »

Battu par le Paris SG ce mercredi soir au Parc des Princes (2-1), Arsenal voit son parcours européen s’arrêter en demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique l’ayant également remporté à l’Emirates Stadium au match aller (0-1). En conférence de presse, Mikel Arteta a estimé que ses garçons méritaient de disputer la finale puisqu’ils ont été meilleurs que les Parisiens sur les deux rencontres.

Lisez aussi : PSG Mercato : Paris négocie avec Arsène Wenger, Campos menacé ?

À voir ASSE : Le regard de Horneland a changé sur le Stade de Reims

« Nous étions meilleurs. Mais Donnarumma a fait la différence sur les deux matches », a déclaré le technicien espagnol. Un point de vue que ne partage pas Arsène Wenger. À l’instar de Luis Enrique, l’ancien emblématique coach du club londonien pense que le PSG a mérité sa place en finale de la Champions 2024-2025 parce qu’il a été bien meilleur que les Gunners.

« Sur l’ensemble des deux rencontres, les Parisiens ont été meilleurs qu’Arsenal. Ils ont eu plus d’occasions et n’ont jamais été vraiment en danger. Alors, félicitations au Paris Saint-Germain », a répondu Arsène Wenger sur le plateau de beIN Sports, contredisant ainsi l’analyse d’après-match de Mikel Arteta. Pour le directeur du développement du football mondial à la FIFA, la stratégie de jeu de Luis Enrique était meilleure à celle développée par Arsenal.

Lisez aussi : Arsenal Mercato : Un retour d’Arsène Wenger dans les tuyaux !

« Nous avons vu un Paris Saint-Germain différent, qui n’était pas guidé par la possession et le football brillant, mais plutôt par le refus d’encaisser des buts. Profiter des contre-attaques et des coups de pied arrêtés est ce qui a amené la victoire. Mentalement, ils ont aussi été forts. Lorsqu’ils ont raté le penalty (de Vitinha), ils ont tenu le coup. En face, chez Arsenal, on a vu une récurrence dans l’incapacité à marquer des buts », a ajouté Arsène Wenger, qui voit grand pour les Rouge et Bleu cette saison. 🗣️ "Overall in the two games, you would say they were better than Arsenal, had more chances and were never really in danger."



Full-time analysis of PSG's victory over Arsenal from Le Professeur 🔎#beINUCL #PSGARS #UCL pic.twitter.com/LJRcVqQEZQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 7, 2025

« Il n’y a pas longtemps, j’ai dit que le PSG n’était pas loin de gagner la Ligue des champions. Et n’oublions pas qu’il est encore le seul club à pouvoir faire la saison parfaite. Il peut remporter la Ligue des champions, faire le doublé en France et gagner la Coupe du monde des clubs. Ce qui serait une nouveauté et une réussite extraordinaire pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain », a conclu le technicien de 75 ans.

À voir OM : Leverkusen veut gâcher les plans de Longoria