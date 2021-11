Arsenal Mercato : Un retour d'Arsène Wenger dans les tuyaux !

Publié par Thomas le 25 novembre 2021 à 20:00

L'ancien coach emblématique des Gunners, Arsène Wenger pourrait prochainement reprendre du service à Arsenal, après y être parti en 2018.

Arsenal Mercato : Arteta évoque le retour de Wenger

Après un début de saison catastrophique en Premier League, Arsenal semble avoir retrouvé des couleurs depuis plusieurs mois maintenant, passant de la 20e à la 5e place du championnat. Vivement critiqué lors du dernier mercato à cause d’un mercato jugé par beaucoup déraisonné (le club aura dépensé cet été 165 millions d’euros, record d’Europe), Mikel Arteta a regagné du crédit auprès des supporters londoniens. En conférence de presse ce jeudi, le technicien espagnol a lâché une énorme bombe mercato qui ne devrait pas laisser insensible les fans des Gunners.

Arteta a évoqué le possible retour d'Arsène Wenger sur le banc du club, pas en tant que coach mais bien pour épauler l’ancien milieu de terrain. Quand un journaliste évoque le nom de l’emblématique entraîneur, l'Espagnol laisse planer le doute, et lance même un appel du pied à son ancien coach. " Wenger ? Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais ce que je peux dire, c’est que j’aimerais qu’il soit beaucoup plus proche de moi personnellement car je pense qu’il serait d’une grande aide. "

L’actuel entraîneur des Gunners a longuement répondu à cette question du journaliste, rappelant que les deux hommes se sont croisés récemment lors de l’avant-première du film Arsène Wenger Invincible, qui retrace le mythique passage du Strasbourgeois dans l’écurie londonienne. " Il y a eu des échanges. Je lui ai parlé quand nous sommes allés voir le film et cela a été incroyablement agréable de le voir et échanger avec lui, j’espère que nous pourrons le rapprocher du club."

Le coach de 39 ans rajoute par la suite que si Wenger revenait à Arsenal, ce dernier " adorerait juste le fait de voir l’atmosphère qu’il créer quand il est près de nous, dû au respect, à l’admiration et l’amour que nous avons tous dans le club pour tout ce qu’il a fait ". Pour rappel, depuis son départ du club anglais il y a plus de trois ans, Arsène Wenger a refusé tour à tour les nombreuses propositions de poste d’entraîneur. Dernière en date, celle de sélectionneur de la Suisse après le départ de Petkovic à Bordeaux cet été.