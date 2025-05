PSG Mercato : Double signature d’envergure dans les tuyaux

Alors que le mercato estival s’annonce à grands pas, les dirigeants du PSG s’activent en coulisses pour boucler certains dossiers prioritaires. Luis Campos serait ainsi proche de finaliser deux grosses signatures.

PSG Mercato : Le Paris SG prépare déjà la saison prochaine

Alors que la saison court allègrement vers sa fin, les dirigeants du PSG aimeraient boucler rapidement deux gros dossiers concernant des joueurs majeurs de Luis Enrique. En effet, selon les dernières révélations de PSG Inside Actus, le club de la capitale se penche actuellement sur les prolongations de Fabian Ruiz et de Gianluigi Donnarumma.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain espagnol est parvenu à renverser la situation en devenant l’un des meilleurs joueurs du collectif de Luis Enrique depuis le début de l’année 2025. Buteur lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal FC, le joueur de 29 ans fera donc partie du contingent parisien pour la saison prochaine, alors même que plusieurs rumeurs l’annonçaient sur le départ cet été.

« Le milieu de terrain espagnol, auteur d’une belle fin de saison, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Italie et en Espagne. L’Inter Milan, futur adversaire du PSG en finale de Ligue des champions, s’est montré particulièrement attentif à sa situation.

Mais selon nos informations, les discussions entre le joueur et la direction parisienne avancent très positivement. Le PSG souhaite prolonger son contrat et le joueur, séduit par le projet parisien et sa progression sous Luis Enrique, n’est pas insensible à cette marque de confiance », écrit le compte Twitter dédié au Champion de France.

Concernant Donnarumma, « la tendance est également à l’optimisme. Un rendez-vous est programmé la semaine prochaine entre son entourage et la direction du club. Le portier italien, en contrat jusqu’en 2026, a récemment confirmé son attachement au PSG. Les bases d’un nouvel accord sont posées, et les deux parties partagent la volonté de prolonger l’aventure.

Paris aimerait boucler ce dossier dans les prochaines semaines, idéalement avant le début de la Coupe du Monde des clubs, pour consolider l’effectif et éviter toute instabilité », ajoute le portail sportif. Le Paris SG prépare donc déjà la saison prochaine.