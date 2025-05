Classement ASSE : Sainté lorgne la position de barragiste

La possibilité pour l’ASSE de remonter d’une ou deux places au classement à l’issue de la saison existe. Quelles sont donc les conditions pour qu’elle puisse décrocher une place de barragiste ou se maintenir directement en Ligue 1 ?

Classement ASSE : Les Verts rêvent ! Les clés d’un maintien inespérée

Devancée par le Havre AC de 4 points au classement, l’ASSE ne pourra que se rapprocher du barragiste si elle remporte son match contre le Stade de Reims ce samedi (21h) et que le club normand perd le sien face à l’OM au stade Océane.

Les Verts resteraient toujours à la 17e place, en position de relégable, mais reviendraient à seulement un point du HAC dans ce cas de figure, avant la 34e journée de Ligue 1 qui se disputera le samedi 17 mai prochain. À cette occasion, l’AS Saint-Etienne recevra Toulouse FC à Geoffroy-Guichard, tandis que le Havre AC affrontera le RC Strasbourg au stade de la Meinau.

Lors de cette ultime journée du championnat, l’ASSE aura encore l’opportunité de se hisser à la 16e place au classement en délogeant les Havrais, synonyme de barrage pour le maintien en Ligue 1. Pour ce faire, elle devra remporter son match face aux Toulousains et espérer que le HAC ne prenne pas plus d’un point contre le Racing Club de Strasbourg en Alsace.

L’équipe stéphanoise pourrait même assurer son maintien dans l’élite directement si, de plus, le FC Nantes s’incline deux fois de suite : d’abord face à l’AJ Auxerre ce samedi au stade de l’Abbé-Deschamps, puis contre le Montpellier HSC (déjà relégué en Ligue 2) lors de la dernière journée de la saison.

Compte tenu de toutes ces conditions à remplir simultanément, il est évident que l’ASSE a plus de chances de finir à la place de barragiste que de se maintenir directement.

Saint-Etienne est relégable directement ce samedi

En revanche, le rêve des Verts pourrait être brisé dès ce samedi s’ils perdent leur confrontation avec le Stade de Reims, ou même en cas de match nul, vu leur différence de buts assez négative.

Dans une autre probabilité, l’ASSE retournerait directement en Ligue 2 en cas de victoire du Havre AC contre l’Olympique de Marseille, combinée avec une victoire ou un match nul du FC Nantes à Auxerre, même si elle prend trois point à Reims.

Comme on le constate, l’équipe d’Eirik Horneland n’a plus son destin entre les mains ! Sa survie en Ligue 1 ne tient qu’à un fil dont les maîtres sont le HAC et les Canaris.