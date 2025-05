Mercato PSG : Maghnes Akliouche annonce son prochain club !

Auteur d’une nouvelle belle saison avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche est fortement pressenti au PSG cet été. À une journée de la fin du championnat, le crack de l’AS Monaco a fait une annonce fracassante sur sa situation.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche veut rester un an de plus à Monaco

En marge de la victoire contre l’Olympique Lyonnais (2-0) ce samedi, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, l’ailier de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, a fait le point su sa situation. Annoncé sur les tablettes de Manchester City et du Paris SG, le joueur de 23 ans a clairement expliqué qu’il pourrait poursuivre son aventure sur le Rocher, où son contrat court encore jusqu’en juin 2028.

« Je suis sous contrat avec l’AS Monaco, et j’espère que je serai encore là la saison prochaine. Pourquoi pas ? », a lancé Maghnes Akliouche en zone mixe. Sauf que dans les coulisses, le scénario pourrait être tout autre.

Négociations avancées entre le PSG et le clan Akliouche

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, la sortie de Maghnes Akliouche traduit à la fois son attachement à l’AS Monaco et une ouverture à d’éventuelles propositions, sans toutefois provoquer de remous. En effet, selon les informations livrées par le journaliste Ilies Peeters, les dirigeants du Paris SG seraient déjà passés à l’action pour recruter l’international espoir français.

Des discussions avancées auraient ainsi lieu entre le club de la capitale et l’entourage du joueur avec pour objectif de boucler le dossier rapidement pour éviter un coup de Manchester City, également sur le coup.

Auteur de 7 buts et 12 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, Akliouche coche toutes les cases du profil offensif polyvalent recherché par Luis Campos et Luis Enrique. Cependant, l’AS Monaco ne bradera pas son numéro 11 et il faudra signer un chèque compris entre 70 et 80 millions d’euros. Le PSG est prévenu !