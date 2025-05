FC Nantes : Lafont, sa nouvelle vie en attendant de rebondir

Alban Lafont, relégué au FC Nantes au rang de numéro deux voire trois dans la hiérarchie des gardiens nantais, poursuit sa saison avec l’équipe réserve en National 3. À 26 ans, l’ancien international Espoirs reste impliqué, entre humilité et volonté de transmettre.

FC Nantes : Une transition assumée pour Lafont

l y a encore quelques mois, Alban Lafont portait le brassard de capitaine du FC Nantes en Ligue 1. Désormais, c’est au sein de l’équipe réserve, en National 3, qu’il enfile les gants. Un déclassement apparent, mais que le gardien vit avec philosophie et engagement.

« Je viens avec humilité et avec l’envie de montrer un bon exemple », assure-t-il. Écarté des terrains en début de saison en raison d’une blessure, puis doublé dans la hiérarchie, Lafont ne baisse pas pavillon. Aux côtés de Tino Kadewere ou encore Florent Mollet, également redescendus temporairement, il incarne le rôle de grand frère auprès des jeunes Canaris.

Samedi dernier, lors du large succès contre l’ESO La Roche (4-0), sa présence a encore pesé. « En plus de leur qualité, des joueurs comme Alban, Tino ou Florent procurent une énergie et une forme de sérénité aux plus jeunes », salue Stéphane Ziani, l’entraîneur de la réserve. Une reconnaissance que partage le principal intéressé.

« Pour moi, c’est toujours bien de partager son expérience avec les jeunes en formation. Je prends beaucoup de plaisir. On gagne, c’est agréable, on a la possession et on soigne nos sorties de balle. C’est un style que j’aime beaucoup. »

Une parenthèse formatrice

Titulaire à seulement 16 ans à Toulouse, Alban Lafont n’avait jamais connu le monde amateur. Aujourd’hui, il en découvre les exigences avec curiosité. « J’ai commencé très tôt, c’est une étape que j’ai sautée dans ma carrière. Aujourd’hui je profite de ces moments-là pour rattraper ce que je n’ai pas connu », a-t-il confié.

Sous la houlette de Stéphane Ziani, dont il loue les qualités de pédagogue, il continue de progresser : « C’est agréable d’évoluer avec un tel coach, il m’apprend toujours de nouvelles choses ». En retrait, mais pas résigné, Alban Lafont prépare déjà la suite. En attendant de rebondir lors du prochain mercato d’été.