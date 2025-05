Vente OM et rachat de l’OGC Nice, vers une issue similaire !

Cela fait plus de 4 ans que circulent les rumeurs de la vente de l’OM. Aujourd’hui, il est question du rachat de l’OGC Nice dans les médias, et le nom de l’Arabie Saoudite apparaît également en première ligne.

Après la Vente OM, voici le rachat de l’OGC Nice

Lorsque Georges Malbrunot évoquait l’intérêt de riches hommes d’affaires d’Arabie Saoudite pour l’Olympique de Marseille, les fans étaient loin d’imaginer que la vente de l’OM ne serait pas effective 4 ans plus tard. Des noms, des plus fantaisistes aux plus crédibles, ont circulé dans les rumeurs de rachat du club marseillais, sans jamais qu’un bout de contrat ne soit signé.

Ces derniers mois, le Franco-Libanais Rodolphe Saadé, déjà un grand nom dans la cité phocéenne pour ses entreprises CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique, est entré dans les rumeurs. L’homme d’affaires de 55 ans a tour à tour racheté les grands groupes de presse La Provence, Corse-Matin et La Tribune à travers son entreprise CMA CGM Médias. Il est loin de s’arrêter là. Il a étendu sa toile en rachetant Altice Media en 2024. L’entreprise est propriétaire de BFM TV et RMC. C’est donc un homme d’affaires qui pourrait, en cas de rachat de l’OM, sécuriser l’avenir du club. Il a été présenté comme un potentiel repreneur de l’Olympique de Marseille, mais là aussi, aucune confirmation.

Puis les Saoudiens ont été relancés sur le dossier de la vente de l’OM par Frank McCourt, qui aurait signé un accord secret. La logique nous échappe. Quel investisseur achèterait un club populaire tout en restant discret ? L’intérêt pour les hommes d’affaires de posséder des entités de renom réside dans la volonté d’asseoir leur puissance dans le monde des affaires. Plus l’affaire est connue du grand public, plus le repreneur est proche de son objectif.

La vente de l’OM n’a donc jamais été conclue malgré les rumeurs successives. Après une première vente, l’OGC Nice semble lui aussi avancer vers un scénario du même genre. Alors que la vente du club azuréen devait se faire entre des groupes d’hommes d’affaires européens, ces derniers jours, des rumeurs d’un intérêt saoudien pour le club circulent.

S’il est vrai que la ville de Nice est conforme à celles pouvant intéresser l’Arabie Saoudite, d’autres paramètres entrent en ligne de compte dans un tel investissement. Au contraire de l’OM, du PSG, de l’ASSE, de Lyon ou du RC Lens, peu de clubs français peuvent revendiquer un statut de club populaire. Pourtant, en Europe, pour porter un projet sportif de cette envergure qui nécessite de massifs investissements, la popularité du club domine dans les exigences pour rendre viable le projet.

En Ligue 1, le cas de l’AS Monaco est encore dans les mémoires. Dmitri Rybolovlev, à son arrivée au club, a sorti de gros chèques pour faire venir de grands joueurs afin de rendre son équipe attractive. Radamel Falcao, James Rodríguez ou encore Bernardo Silva ont arboré les couleurs de l’ASM. Pour autant, les finances du club n’arrivaient pas à décharger le propriétaire d’injections régulières de capitaux. À force, il a calmé le jeu.

Cette réalité s’imposerait très exactement de la même façon à l’OGC Nice s’il venait à être racheté par des Saoudiens porteurs d’un projet ambitieux. La proximité géographique de Monaco et Nice lie davantage les deux clubs au même sort. Il est donc fort possible que l’évocation du nom des Saoudiens dans le rachat de l’OGC Nice ne soit qu’une vue de l’esprit, juste pour pousser les actuels repreneurs possibles à griller des étapes dans l’étude du projet pour signer.

La vente de l’OM, largement évoquée par les médias, a tout juste permis au club de rester dans le top des requêtes sur Internet. L’équipe marseillaise n’a gagné qu’en publicité, tout comme les supposés Saoudiens intéressés par son rachat.

