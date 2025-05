Mercato OL : Sans Ligue des champions, Fonseca limogé ?

L’OL se retrouve dans une situation délicate en cette fin de saison de Ligue 1, sa qualification pour la Ligue des champions s’étant éloignée. Dans ce contexte tendu, l’avenir de Paulo Fonseca est également au centre des spéculations. Sera-t-il limogé en cas de non-qualification européenne ou conservera-t-il son poste même si l’objectif du club n’est pas atteint ?

Mercato : Fonseca maintenu à son poste même si l’OL n’est pas en Ligue des champions

L’OL a compromis sa qualification pour la Ligue des champions en concédant deux défaites consécutives contre le RC Lens, puis face à l’AS Monaco, un concurrent direct dans la course au podium. Lyon doit désormais espérer des défaites simultanées de l’OGC Nice, du LOSC et du RC Strasbourg lors de la dernière journée du championnat pour espérer finir à la 4e place de la Ligue 1, position qualificative pour le 3e tour préliminaire de la C1.

Avant le match décisif contre Angers SCO à Lyon, samedi, Paulo Fonseca serait sur la sellette. Selon les rumeurs du pré-mercato, il pourrait être limogé si l’Olympique Lyonnais ne se qualifie pas pour une coupe d’Europe.

Néanmoins, le site internet spécialisé Olympique et Lyonnais précise que le technicien portugais n’a pas de clause liée à la qualification pour la Ligue des champions dans son contrat. Il a été engagé le 31 janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage et a signé jusqu’à fin juin 2027. Selon les informations de cette source, même si « Paulo Fonseca échoue dans la mission qui lui a été confiée, il conservera son poste pour la saison 2025-2026 ».

Le Portugais sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027

John Textor l’avait pourtant recruté pour ramener l’OL dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Europe. Mais le dirigeant américain ne va pas aggraver les soucis financiers du club rhodanien en limogeant l’ex-coach de l’AC Milan, qui a encore deux ans de contrat entre Rhône et Saône. D’autant plus que le dossier du licenciement de Pierre Sage est encore pendant devant la justice.

Pour rappel, le nouvel entraîneur des Gones est suspendu d’accès aux vestiaires et au banc de touche depuis le 5 mars 2025, et ce jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. Remplacé provisoirement sur le banc par son adjoint Jorge Maciel, Paulo Fonseca a donc manqué neuf matchs de suite en championnat. Sa présence en tribune a sans doute déstabilisé son équipe dans le sprint final décisif de la saison.