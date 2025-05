Mercato OM : Roberto Firmino à Marseille cet été ?

Le nom de Roberto Firmino circule à l’OM ces derniers jours. Libre sur le marché après la résiliation de son contrat, l’attaquant brésilien pourrait poser ses valises à Marseille cet été.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Roberto Firmino

Roberto Firmino va plier ses bagages et quitter Al-Ahli cet été après deux saisons au sein de cette équipe. Le président du club saoudien, Khaled Al-Ghamdi et l’international brésilien ont trouvé un accord de résiliation de son contrat. Et peut être, il va rejoindre l’OM lors du prochain mercato estival.

L’ancien attaquant de Liverpool a été l’un des hommes forts de la victoire d’Al-Ahli en Ligue des Champions d’Asie cette saison. Lors de la finale, il a délivré deux passes décisives (2-0) contre Kawasaki Frontale. Cette saison, il a inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues avec les Champions d’Asie. Cela ne suffit pas pour qu’il reste en Arabie Saoudite.

Roberto Firmino cherche un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière puis qu’il a encore la force dans les jambes. Selon les informations du spécialiste du mercato, Ben Jacobs, les dirigeants de l’OM flairent déjà la piste pour renforcer le secteur offensif de l’équipe de Roberto De Zerbi. Le club phocéen a besoin des joueurs talentueux pour livrer de belles performances en championnat de France et en Ligue des Champions la saison prochaine.

Pour le moment, les négociations n’ont pas encor débuté. La direction de l’Olympique de Marseille veut d’abord céder certains joueurs pour pouvoir recruter de nouvelles pépites. Selon le site Transfetmarkt, la valeur marchande de Roberto Firmino est estimée à 6 millions d’euros.