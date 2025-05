FLASH Mercato : Jonathan David  annonce son départ du LOSC !

Une page glorieuse se referme au LOSC. Arrivé en août 2020, Jonathan David quitte le club lillois. L’attaquant de 25 ans a annoncé la nouvelle ce mardi après-midi.

Jonathan David : « Il est temps pour moi de vous dire au revoir »

En fin de contrat le 30 juin prochain, Jonathan David va disputer son dernier match sous le maillot de Lille LOSC ce samedi contre le Stade de Reims, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Après cinq ans de bons et loyaux services dans le nord de la France, l’international canadien a décidé de s’offrir un nouveau challenge. Il a donc dit non à l’offre de prolongation de sa direction et pour mettre fin aux rumeurs, l’ancien buteur de La Gantoise a annoncé cet après-midi son départ à l’issue de la saison.

Lisez aussi : OM : Salaire, Gouiri… ce qui a changé pour Jonathan David

À voir Mercato : L’Inter propose un deal incroyable à l’OM

« Je sais que je n’ai pas eu les débuts les plus faciles, mais vous avez toujours été derrière moi, vous m’avez soutenu malgré tous les moments difficiles », mais « il est temps pour moi de vous dire au revoir », déclare notamment Jonathan David dans une vidéo postée sur sa page Instagram.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire des Dogues (109 buts en 231 matchs), le natif de Brooklyn s’apprête donc à tourner une page importante de sa carrière. Annoncé un peu partout en Europe, Jonathan David devrait prendre une décision concernant son futur dans les jours ou semaines à venir.

Lisez aussi : Mercato : Jonathan David recale l’OM, la raison !

Placé dans les plans de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, Jonathan David devrait finalement quitter le championnat français, selon les informations du journaliste Dan Marciano. Pour rappel, le Barça, l’Inter Milan, le Napoli, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham, l’Atlético Madrid et la Juventus Turin sont tous positionnés pour récupérer Jonathan David cet été.

À voir Mercato OL : Textor prend une décision concernant Almada