LDC : Le vœu fort du Stade Brestois pour le PSG !

Malgré l’élimination du Stade Brestois par le PSG en barrages de Ligue des champions, le club breton n’a gardé que du respect pour son adversaire. Joueurs et dirigeants saluent la classe du club parisien et espèrent un sacre européen pour la France.

LDC : Brest, une élimination sans rancune face au PSG

Le Stade Brestois a vu son aventure européenne prendre fin face au Paris Saint-Germain, large vainqueur des deux confrontations (3-0 à l’aller, 7-0 au retour) en barrages. Pourtant, du côté breton, l’heure n’est pas à l’amertume. À l’occasion de la projection d’un film qui retrace leur parcours en Ligue des champions, les joueurs et le président Denis Le Saint ont témoigné d’un profond respect envers le PSG.

« Je pense qu’ils vont la gagner, ils ont tout pour », a déclaré le capitaine Brendan Chardonnet, visiblement impressionné par le niveau affiché par les Parisiens. « Attention, l’Inter est une grande équipe, mais je pense que Paris a un grand coup à jouer. Je sens un groupe motivé, j’espère qu’ils vont la remporter pour le Championnat de France, pour le pays », a-t-il ajouté.

Même sentiment du côté de son coéquipier Hugo Magnetti. « Beaucoup de personnes voient le PSG gagner de par leurs qualités, leur niveau de jeu… Mais pour la France, le PSG, on aimerait qu’ils gagnent », a-t-il souhaité.

Une rencontre marquée par l’élégance de Nasser al-Khelaïfi

Au-delà du terrain, c’est aussi l’attitude du président parisien qui a marqué les esprits. Denis Le Saint a tenu à saluer la classe de Nasser al-Khelaïfi lors du dîner protocolaire organisé à Paris. « Déjà, la nappe était rouge et blanche, le dessert au nom du Stade Brestois. Il avait demandé que le repas soit fait avec des produits de notre entreprise », a-t-il raconté, ému.

Mais l’anecdote ne s’arrête pas là : « Quand on quitte l’endroit où on déjeune, il prend nos cadeaux, il nous accompagne jusqu’en bas, et il me dit : »vous rentrez comment ? » […] Il appelle le van, il fait tout pour nous raccompagner. Il monte même avec nous pour nous déposer devant la porte. Là, je dis : la classe quand même. Il n’était pas obligé ».

Un souhait fort pour le football français

Pour Denis Le Saint, ce comportement révèle la grandeur de l’institution parisienne : « Les très grands, ils savent faire. Et moi, maintenant, je n’ai qu’une envie, c’est de toujours bien accueillir l’équipe adverse ». Un vœu fort accompagne ses mots : voir le PSG soulever enfin la Coupe aux grandes oreilles. Un espoir partagé par tout le football français.