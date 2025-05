Mercato : C’est officiel, le PSG annonce une recrue mondiale

En pleine préparation de sa finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan le 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich, le PSG a annoncé ce mardi une arrivée d’envergure dans son organigramme.

Mercato : Al-Khelaïfi frappe un très gros coup pour le PSG

À quelques semaines de l’ouverture du mercato d’été, le Paris Saint-Germain s’est offert les services d’un expert mondial pour le développement de la marque « PSG ». Vacant depuis le départ de l’Américain Marc Armstrong pour Manchester United, le poste de directeur des revenus du club a été pourvu ce mardi. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le PSG a confirmé ce mardi la nomination de Richard Heaselgrave à ce poste stratégique.

« Le Paris Saint-Germain annonce la nomination de Richard Heaselgrave au poste de Chief Revenue Officer. Dirigeant reconnu de l’industrie du sport à l’échelle internationale, il prendra ses fonctions au sein du Club dans les prochaines semaines », écrit le Paris SG.

Annoncée par les différents médias ces derniers jours, la nomination de Richard Heaselgrave est désormais actée. Doté d’une solide expérience dans l’industrie du sport à l’échelle internationale, ce Britannique succède ainsi à Marc Armstrong. Après la signature de son contrat, il a livré ses premières impressions.

Richard Heaselgrave : « Le Paris SG est une référence mondiale »

Fort de plus de vingt ans d’expérience à des postes de direction commerciale dans le sport mondial, Richard Heaselgrave occupait récemment le poste de Chief Revenue and Fan Engagement Officer chez World Rugby, où il a piloté les programmes commerciaux des Coupes du Monde de Rugby masculine et féminine. Il a également exercé les fonctions de Chief Revenue and Experience Officer chez Tennis Australia, en charge notamment de l’Open d’Australie.

Également fort d’une expérience en tant que de Chief Commercial Officer de l’English Football League, il y a conclu de nouveaux accords de naming et dirigé la Football League Interactive, entité digitale de 72 clubs. Il a par ailleurs été Vice-Président en charge du développement international à la NBA et a occupé plusieurs fonctions commerciales et événementielles au sein de l’UEFA. Le Paris Saint-Germain annonce la nomination de Richard Heaselgrave au poste de Chief Revenue Officer. Dirigeant reconnu de l’industrie du sport à l’échelle internationale, il prendra ses fonctions au sein du Club dans les prochaines semaines.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2025

Basé au siège du Club à Paris, Richard Heaselgrave pilotera l’ensemble de la stratégie commerciale du Paris Saint-Germain et sera en charge des activités liées aux partenariats globaux et régionaux, à l’hospitalité et à la billetterie, au merchandising, aux droits médias, aux produits digitaux et aux initiatives d’engagement des fans. Sur le site officiel du club, Richard Heaselgrave a affiché toute sa joie de rejoindre l’équipe de Nasser Al-Khelaïfi pour oeuvrer au développement du plus grand club de football de la France.

« Le Paris Saint-Germain est une référence mondiale, admirée pour ses valeurs d’excellence, de créativité, d’innovation et de leadership. C’est un immense honneur de rejoindre cette grande institution. Je me réjouis de contribuer à son développement dans tous les domaines, en France comme à l’international, au service de ses ambitions sportives et de son succès constant », a déclaré le dirigeant anglais.