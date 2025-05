Mercato : 15M€ ! Le PSG boucle un super coup en Angleterre

Alors que le mercato estival n’ouvre ses portes que dans quelques semaines, les dirigeants du PSG travaillent déjà en coulisses sur certains dossiers urgents.

PSG Mercato : Un indésirable va quitter le Paris SG

À l’instar de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, Marco Asensio ne devrait pas retourner au Paris Saint-Germain à la fin de son prêt à Aston Villa. Le club anglais aurait contacté le PSG pour recruter définitivement l’ancien attaquant du Real Madrid. D’ailleurs, le journaliste Ekrem Konur assure que l’affaire serait d’ores et déjà réglée pour un montant de 15 millions d’euros.

« Aston Villa s’apprête à signer un transfert permanent de Marco Asensio, prêté par le Paris Saint-Germain lors de la seconde partie de cette saison. L’indemnité de transfert permanent s’élèverait à 13 millions de livres sterling (environ 15 millions d’euros, ndlr) », explique le spécialiste mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Marco Asensio souhaite poursuivre son aventure sur le long terme avec les Villans sous la direction d’Unai Emery. Auteur de 8 buts en 19 matches toutes compétitions confondues, Asensio a convaincu l’entraîneur d’Aston Villa et le conseil d’administration du club.

Une bonne opération pour le PSG et l’international espagnol de 29 ans. Marco Asensio a réalisé des débuts impressionnants à Villa Park depuis le début de l’année. Il a notamment marqué deux fois lors d’une victoire de retour contre Chelsea à Villa Park en février (2-1), et quelques jours plus tard face à Cardiff City en FA CUP (2-0).

