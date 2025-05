ASSE : Un dernier avertissement contre Toulouse FC

L’ASSE doit éviter de tomber dans le piège de Toulouse FC lors de la dernière journée de la Ligue 1. Grâce à son expérience en Ligue 2, la saison dernière, Aïmen Moueffek a lancé un sérieux avertissement à ses coéquipiers pour ne pas se défiler lors de ce match décisif.

L’ASSE doit éviter de se débiner contre Toulouse FC

Le destin de l’ASSE pour se maintenir en Ligue 1 ne lui appartient certes pas, mais elle doit faire sa part lors de cette dernière journée de Ligue 1. Elle doit absolument gagner son match contre Toulouse FC pour se donner les moyens d’espérer finir à la 16e place de barragiste en profitant d’un éventuel faux pas du Havre AC à Strasbourg.

Si le club normand s’incline ou fait match nul en Alsace et que l’AS Saint-Etienne est battue ou accroché par Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard, cela laisserait un énorme regret aux Verts. Pour s’éviter ce scénario catastrophe, Aïmen Moueffek a briefé ses coéquipiers sur l’importance de tout donner pour la victoire contre le Téfécé, samedi (21 h).

« C’est vrai que Toulouse est déjà assuré du maintien, mais l’année dernière en Ligue 2, lorsque l’on jouait la montée, QRM était déjà relégué en National 1 et il a pourtant réussi à nous battre (2-1) », a-t-il rappelé en conférence de presse d’avant-match.

ASSE-TFC : Bien que maintenus, les Toulousains visent la 10e place

En effet, le TFC pourrait être motivé par l’idée de finir un peu plus haut au classement. Actuellement 12es avec 39 points, les Toulousains ont la possibilité de doubler le Stade Rennais (11e avec 41 points) et l’AJ Auxerre (10e avec 42 points).

« On sait que financièrement, les clubs sont en difficulté et que le gain de quelques places au classement peut leur permettre de gagner un peu plus d’argent. Même si les équipes ne jouent plus rien, elles se donnent quand même à fond. Toulouse ne va pas nous donner le match. Tout en espérant que le RC Strasbourg fasse un résultat avantageux pour nous contre le Havre AC. On va s’occuper déjà de faire notre part », a conseillé le milieu de terrain de l’ASSE.