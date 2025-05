Dernier match de Ligue 1 : Bonne nouvelle pour le PSG !

Pour la dernière journée de Ligue 1, le PSG accueille l’AJ Auxerre au Parc des Princes ce samedi à 21 heures. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur de l’équipe parisienne peut se frotter les mains.

Le PSG au grand complet pour la réception d’Auxerre

Le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion, reçoit l’AJ Auxerre ce samedi au Parc des Princes pour la 34e et dernière journée de Ligue 1. À la veille du match, Luis Enrique dispose d’ailleurs d’un groupe quasiment au complet à deux jours du match puisque seul Presnel Kimpembe, « victime d’un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit », est indisponible.

Lisez aussi : Après Ben Arfa, le PSG obtient une autre victoire symbolique

À voir Mercato : L’OM accélère pour un Polonais !

Les autres joueurs du PSG ont repris l’entraînement mercredi après avoir bénéficié de trois à six jours de repos, selon les cas. Une coupure qui avait pour but d’oxygéner les jambes et d’alléger les têtes avant une fin de saison que le club espère historique. Après avoir fait beaucoup tourner à Montpellier, le coach du PSG, Luis Enrique, devrait aligner une équipe beaucoup plus compétitive contre l’AJA pour ce match des festivités du titre qui aura lieu après une belle coupure et une semaine avant la finale de Coupe de France contre le Stade de Reims.

Les absents du dernier match, notamment Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé, ont tous de bonnes chances de jouer afin de retrouver du rythme avant les deux finales.

Lisez aussi : Justice : La Cour de Cassation déboute Ben Arfa face au PSG

Les jeunes Noham Namara et Ibrahim Mbaye étaient également présents à l’entraînement. Un effectif en forme avant de soulever le trophée devant le public parisien et surtout de préparer la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan le 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich.

À voir ASSE : Un premier indice sur la compo contre Toulouse