Mercato : L’OM accélère pour un Polonais !  

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, la direction de l’OM déniche un fougueux défenseur polonais. Arsenal fixe le prix de son jeune crack.

Mercato OM : Un défenseur polonais à Marseille cet été ?

C’est la joie à l’OM après la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Très solides pendant une bonne partie de la saison, les Marseillais ont conservé la deuxième place au classement en Ligue 1 et retrouvent l’Europe. Il faut désormais renforcer l’effectif notamment la défense pour faire un bon parcours durant cette compétition européenne.

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi est très clair avec ses dirigeants pour le prochain mercato estival. L’Italien veut des renforts pour passer à une défense à quatre la saison prochaine. Il a beaucoup bricolé dans ce secteur durant la saison en raison des blessures et des performances décevantes de certains joueurs.

Les dirigeants de l’OM flairent déjà certaines pistes. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a coché le nom de Jakub Kiwior. L’international polonais évolue actuellement sous les couleurs d’Arsenal en Premier League. En manque de temps de jeu avec les Gunners, il aurait décidé de claquer la porte cet été pour s’imposer ailleurs.

Cette saison, Jakub Kiwior a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec le club londonien, a inscrit un but et délivré deux passes décisives. L’international polonais pourra aider l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine puisqu’il a de l’expérience. Il a déjà disputé cette compétition européenne avec Arsenal cette saison et atteint les demi-finales avant d’être éliminé par le PSG.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas encore formulé une offre pour le joueur. Malgré la situation actuelle de Jakub Kiwior, Arsenal ne veut pas brader son joueur et exige 20 millions d’euros pour le laisser partir. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande du Polonais est estimée à 22 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2028.