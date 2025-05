FLASH Mercato : Le PSG acte sa décision pour Gonçalo Ramos !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, s’est montré très élogieux à l’endroit de son attaquant Gonçalo Ramos, qui n’a jamais cessé de s’accrocher malgré une saison contrastée. Mais en interne, le club aurait pris une décision forte pour l’avenir du buteur portugais.

Luis Enrique adore Gonçalo Ramos, mais le PSG ne le retient pas

Recruté à l’été 2023 pour 80 millions d’euros, Gonçalo Ramos peine à s’imposer véritablement au Paris Saint-Germain comme le successeur attendu d’Edinson Cavani. Mais malgré un temps de jeu jugé « décevant » par son entourage, l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne n’a pas baissé les bras et a profité des minutes offertes par Luis Enrique pour se mettre en valeur.

Cette saison, Gonçalo Ramos a cumulé 1800 minutes de jeu et a été directement impliqué dans 24 actions décisives, soit 18 buts et 6 passes décisives. Une efficacité que son entraîneur n’a pas manqué de souligner.

« Ce sont des chiffres plus que remarquables. Il est prêt pour tout, pour jouer 0 minute comme 90. Physiquement, c’est un joueur qui semble plus âgé qu’il ne l’est. Quand on le voit, on le perçoit comme quelqu’un de mûr, professionnel. C’est merveilleux de l’entraîner », a déclaré le coach espagnol en conférence de presse ce vendredi.

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi en tant qu’entraîneur et pour l’équipe en raison de son comportement, de sa manière de s’entraîner et d’être compétitif », a ajouté Luis Enrique. Pour autant, le joueur de 23 ans pourrait faire ses valises cet été.

Mercato : Gonçalo Ramos et le PSG ouvrent la porte à un départ

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait écourter son aventure avec le PSG dès cet été. Mécontent de son temps de jeu à l’approche de la Coupe du monde 2026, l’international portugais ne serait pas forcément opposé à un départ pour aller chercher de la stabilité dans un autre club.

Et cela tombe bien puisque la direction du Paris Saint-Germain ne serait pas également contre une vente « afin de garder un effectif réduit et laisser de la place à certains jeunes éléments », rapporte le journal L’Équipe. Mais il faudra y mettre le prix, car le Paris SG n’aurait pas prévu de brader Ramos.

« Arrivé pour 65 M€, hors bonus, et sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant ne sera pas disponible pour un montant bien inférieur. Un prêt – avec prise en charge du salaire – avec option d’achat est une possibilité, surtout que Ramos a l’avantage de ne pas avoir des émoluments insurmontables (443 500 € brut mensuels) », explique le quotidien sportif. Plusieurs clubs anglais, espagnols et italiens ont déjà manifesté leur intérêt pour le compatriote de Vitinha.