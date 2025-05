Mercato OM : La piste Rodrigo Huescas déjà enterrée ?

Le transfert de Rodrigo Huescas à l’OM pourrait tomber à l’eau. Deux points compliquent le dossier.

Mercato OM : Rodrigo Huescas s’éloigne de Marseille

Depuis quelques jours, certains médias ont révélé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur mexicain, Rodrigo Huescas qui évolue actuellement au Danemark sous les couleurs du FC Copenhague. Selon les informations de Top Mercato, son profil intéresse le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi qui envisage de mettre en place une défense à quatre la saison prochaine.

Rodrigo Huescas est en grande forme et livre de belles performances. Cette saison, il a disputé 17 rencontres de Superligaen avec le FC Copenhague et a délivré 2 passes décisives. Les pensionnaires du stade Vélodrome surveillent le joueur depuis plusieurs mois et envisagent de passer à l’offensive cet été. Mais certains points bloquent l’évolution du dossier.

La direction de l’OM va d’abord finaliser le départ de Luis Henrique avant de dégainer une offre concrète pour Rodrigo Huescas. L’Inter Milan n’est pas prêt à lâcher les 30 millions d’euros demandés par le club phocéen pour s’attacher les services du crack marseillais. Le géant italien négocie une baisse du prix du Brésilien. Les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord définitif pour boucler le deal.

Un autre concurrent de poids entre dans la course pour la signature de Rodrigo Huescas et pourrait gâcher les plans des Marseillais. Le Borussia Dortmund se positionne comme un sérieux prétendant pour s’offrir Rodrigo Huescas. Cette formation allemande se serait déjà renseignée sur la situation du défenseur mexicain.

Les dirigeants du FC Copenhague ne sont pas vendeurs, mais ils pourraient céder leur joueur si un club leur formule une offre irrésistible. Sous contrat jusqu’en 2029, la valeur marchande du joueur est estimée à 5 millions d’euros par le site Transfertmarkt.