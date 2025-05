Coup de tonnerre : Kevin De Bruyne, future star de l’OM ?

Libre de tout contrat en juin prochain, Kevin De Bruyne est annoncé un peu partout en Europe et en Arabie Saoudite. Mais l’OM pourrait également tenter sa chance pour le meneur de jeu de Manchester City.

Mercato : L’OM prêt à tout pour Kevin De Bruyne ?

Après dix ans de bons et loyaux services, Kevin De Bruyne va quitter les rangs de Manchester City. À 33 ans, le milieu de terrain belge n’a pas reçu de proposition de prolongation de sa direction et s’apprête donc à tourner une page importante de sa carrière. Dernièrement, le journaliste Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge, a révélé que De Bruyne a donné son accord pour rejoindre le Napoli cet été, en demandant à ses représentants d’entamer et de conclure rapidement les négociations avant ses vacances d’été.

Mais l’Olympique de Marseille pourrait faire changer d’avis à la star des Blues. En tout cas, c’est le rêve de Medhi Benatia, le conseiller sportif du club marseillais. Après la dernière journée du championnat de Ligue 1, le collaborateur de Pablo Longoria a clairement affiché ses ambitions pour le prochain mercato estival. Qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM va tenter sa chance pour tous les joueurs en fin de contrat.

« Tous les tops joueurs en fin de contrat, on va les essayer. De Bruyne ? Tah ? Laporte ? Jo David ? Boscagli ? On a hâte de voir ce mercato… », a déclaré Medhi Benatia sur le plateau de beIN Sports, samedi soir.

Mais l’affaire ne s’annonce pas du tout facile pour l’Olympique de Marseille. Attirer une star de la trempe de Kevin De Bruyne nécessite beaucoup de moyens puisque l’international belge fait partie des plus gros salaires du championnat anglais. Le salaire actuel de Kevin De Bruyne est notamment estimé à plus de 20 millions d’euros annuels, un sérieux obstacle que l’OM devra lever avant d’envisager sa signature.

