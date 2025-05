Stade Rennais : Loïc Désiré montre la porte à deux flops

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré gère déjà deux dossiers chauds en interne. Deux joueurs indésirables sont poussés vers la sortie.

Mercato Stade Rennais : Deux indésirables sur le départ cet été

Le Stade Rennais va lancer l’opération dégraissage cet été. Le technicien du club breton, Habib Beye a indiqué en conférence de presse jeudi dernier avant la rencontre face à l’Olympique de Marseille pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1 qu’il va compter sur des joueurs prêts à défendre le maillot rouge et noir la saison prochaine.

Tous ceux qui ne sont pas en forme vont plier leurs bagages et quitter Rennes. « Tous les joueurs qui seront au Stade Rennais la saison prochaine seront des joueurs souhaités, qui ont envie d’être dans ce projet à 200 %. Tous ceux qui seront dans des entre-deux, ils seront amenés à voir ce qu’il peut se passer ailleurs. Mais ils ne seront pas une priorité pour le club. Et ça c’est très clair, c’est affiché par le propriétaire, et ce sera défendu par le coach comme je l’ai fait jusqu’à maintenant. », a déclaré Habib Beye.

Le nouveau directeur sportif du Stade Renais, Loïc Désiré se penche déjà sur l’avenir de deux joueurs indésirables. Il s’agit de Mikayil Faye et Kyogo Furuhashi. Selon les indiscrétions, ils vont quitter le club breton lors du prochain mercato estival et se relancer ailleurs.

Mikayil Faye n’entre pas dans les plans de Habib Beye et devra quitter Rennes cet été pour avoir du temps de jeu et continuer sa progression. Cette saison, le Sénégalais a fait seulement 12 apparitions avec le Stade Rennais. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Bayer Leverkusen avait entamé des discussions avec l’entourage du joueur lors du dernier mercato hivernal, mais n’a pas accéléré le dossier. Les dirigeants allemands pourraient revenir à la charge cet été.

Quant à Kyogo Furuhashi, il est aussi en manque de temps de jeu puisque son profil ne correspond pas aux attentes du nouvel entraîneur Habib Beye. Selon les informations de Transfer Feed, l’attaquant de 29 ans envisagerait un départ dès cet été pour se relancer afin d’être retenu en sélection pour disputer la Coupe du monde 2026.