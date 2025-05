OL : Rayan Cherki règle ses comptes et lâche une bombe

Rayan Cherki a sans doute disputé son dernier match au Groupama Stadium sous les couleurs de l’OL. En zone mixte, après la victoire face à Angers, il a confirmé son départ imminent et livré un discours aussi poignant que fracassant.

OL : Rayan Cherki, un adieu lourd de sens

Samedi soir, dans un Groupama Stadium partagé entre émotion et incertitude, Rayan Cherki a sans doute tiré sa révérence sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. À seulement 21 ans, le meneur de jeu formé au club a officiellement laissé entendre qu’il allait quitter son club formateur : « Oui. Je pense que ça a été ma dernière avec l’OL », a-t-il confié en zone mixte après la victoire face à Angers (2-0).

Alors qu’il était en larmes à sa sortie du terrain, Cherki a justifié son émotion : « Dans mes larmes, il y avait 14 ans de passion, 14 ans de travail acharné, 14 ans de détermination », s’est-il expliqué. Formé entre Rhône et Saône, le prodige a livré un message fort, aux accents de bilan de carrière.

Des comptes à régler

Mais plus qu’un simple adieu, l’international Espoirs en a profité pour vider son sac : « Je sais ce que j’ai vécu l’année dernière et ça n’a pas été facile à vivre pour moi. J’ai commencé la saison dans le loft alors que je n’ai jamais trahi le club. J’ai tout donné pour ce blason », a rappelé Rayan Cherki. Une charge à peine voilée envers la direction et certains membres du staff, qu’il accuse de lui avoir tourné le dos.

« On m’a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions, c’est moi », a lâché le milieu de terrain. Fier de ses performances cette saison, en meilleur passeur et meilleur dribbleur de Ligue 1, Cherki a tenu à saluer toutes les personnes qui ont compté pour lui.

« Merci à tous, à tous les entraîneurs que j’ai vus passer à l’OL… Jean-Michel Aulas, les intendants, John Textor malgré tout », a-t-il déclaré. À l’attention du public lyonnais, il a glissé une requête pleine d’espoir : « Prenez sous votre aile les jeunes qui montent, c’est grâce à vous qu’ils auront envie de rester et de marquer l’histoire. Car quoi qu’il arrive… je reviendrai. »

Un avenir encore flou

Sous contrat jusqu’en 2026, Cherki pourrait toutefois rebondir rapidement. Courtisé par Liverpool, Dortmund ou Leverkusen, il laisse la porte ouverte : « Je vais voir où le vent me mène ». En attendant, l’enfant de Lyon savoure ses derniers instants à la maison, avec la fierté du devoir accompli.