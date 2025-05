Mercato : Le PSG annonce une signature majuscule en attaque

Le championnat à peine terminé, le PSG pense déjà à la prochaine saison. Le club de la capitale vient ainsi d’annoncer une signature d’envergure en attaque.

Mercato : Une prolongation annoncée au PSG !

Si Marie-Antoinette Katoto s’apprête à rejoindre les rangs de l’Olympique Lyonnais, d’autres joueuses ont pris la décision de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. C’est le cas notamment de Froya Dorsin. L’attaquante et star de 18 ans de la Norvège a signé au PSG en septembre dernier un contrat jusqu’en 2027.

Arrivée en septembre 2024 en provenance du Rosenborg BK, Froya Dorsin a fait ses débuts sous le maillot Rouge et Bleu en Arkema Première Ligue le 18 octobre face au FC Fleury. Depuis, elle a disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit 2 buts.

Convaincante pour sa première saison sous le maillot rouge et bleu, elle a convaincu Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, directeur sportif et directrice sportive adjointe, de lui offrir un nouveau bail. Froya Dorsin a donc signé pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2028.

« Le Paris Saint-Germain est ravi d’annoncer la prolongation de contrat de Froya Dorsin. L’attaquante norvégienne est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2028 », écrit le PSG sur son site internet ce lundi. Après l’annonce de sa prolongation, la jeune joueuse n’a pas caché sa joie de rester encore quelques belles années au PSG.

« Je suis très heureuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Jouer aux côtés de joueuses aussi talentueuses et expérimentées m’apporte énormément et me permet de progresser chaque jour un peu plus. L’équipe a de grandes ambitions et je suis déterminée à tout faire pour aider le groupe à remporter un maximum de titres. », a déclaré Froya Dorsin sur le site officiel du club de la capitale.

