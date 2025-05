Mercato LOSC : Après David, un autre départ majeur acté

Après cinq saisons consécutives au LOSC, Angel Gomes ne rempilera pas dans le Nord. Il a annoncé son départ de Lille sur les réseaux sociaux.

Angel Gomes officialise son départ du LOSC

Angel Gomes (24 ans) ne va pas prolonger son contrat au LOSC. En fin de contrat le 30 juin, il a décidé de quitter le club nordiste où il a passé quatre années « inoubliables » selon lui.

L’international anglais (4 sélections) évoque le club lillois comme « une famille » qu’il quitte, mais également comme un « un endroit qui l’a façonné sur et en dehors du terrain ».

« Il est temps pour moi de dire au revoir. Comme tout parcours, il y a eu des hauts et des bas, des moments forts et des moments difficiles, mais je suis profondément reconnaissant […]. Aux supporters : merci pour votre incroyable soutien et pour avoir cru en moi. Je vous en serai éternellement reconnaissant », a-t-il écrit sur Instagram.

Arrivé à Lille en août 2020 en provenance de Manchester United, le milieu offensif avait été prêté à Boavista au Portugal, lors de la saison 2020-2021. Finalement, il a joué quatre saisons sous le maillot des Dogues, pour un total de 134 matchs, toutes compétitions confondues, pour 10 buts inscrits et 19 passes décisives délivrées.

Libre de tout engagement, Angel Gomes pourrait s’engager en Ligue 1 où son profil plaît à l’Olympique de Marseille, qui s’était intéressé à lui un temps.