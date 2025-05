Mercato LOSC : Jonathan David vers la Serie A !

Jonathan David quitte gratuitement le LOSC à la fin de son contrat et se dirige vers l’Italie. Un cador de Serie A lui a formulé une offre concrète quelques jours après l’annonce de son départ.

Mercato LOSC : Jonathan David dans le viseur d’un club de Serie A

Après cinq saisons pleines au LOSC, Jonathan David a officiellement annoncé son départ du club. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant canadien a choisi de ne pas prolonger bail, comme pressenti depuis de longs mois.

Le serial buteur canadien a publié une vidéo d’adieu sur ses réseaux sociaux. « Tout à un début et une fin. Je voulais vous annoncer moi-même qu’après tant d’années au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 5 magnifiques saisons ici. Ça n’a pas toujours été facile, mais j’espère qu’avec mes buts et mes célébrations, j’ai réussi à vous procurer de la joie, notamment avec le titre de champion de France et celui de Trophée des Champions. », a déclaré Jonathan David le 14 mai 2025.

Jonathan David a encore affolé les compteurs de but cette saison. L’international canadien a inscrit 25 buts et délivré 9 passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC. De nombreux clubs se positionnent pour s’attacher ses services cet été. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan est en pole position pour frapper ce joli coup cet été. Le géant italien a déjà dégainé une offre au joueur.

Selon les informations du Corriere dello Sport, les Nerrazzuri lui auraient proposé un contrat de cinq ans, un salaire annuel de 4,5 millions d’euros et un bonus de 1,5 million d’euros par saison. Concernant la prime à signature, le montant n’a pas été dévoilé. Jonathan David n’a pas encore répondu aux Intéristes.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Jonathan David réclame un salaire annuel brut de 9 millions d’euros. À cette somme s’ajoute une prime à la signature de 15 millions d’euros, ainsi que des frais de commission qui avoisinent les 10 millions d’euros.