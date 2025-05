Mercato PSG : Feu vert pour le transfert de Tomás Araújo

Benfica Lisbonne est sur le point de craquer et d’ouvrir la porte au transfert du défenseur portugais, Tomás Araújo au PSG cet été.

Mercato PSG : Tomás Araújo à Paris cet été ?

Bonne nouvelle pour la piste Tomás Araújo. Le PSG pourrait réussir ce gros coup cet été. Les Parisiens cherchent un défenseur central pour compenser le potentiel départ de Marquinhos à la fin de cette saison. Le Brésilien pourrait rejoindre un club de Saudi Pro League pour continuer sa carrière.

Les internationaux français Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe pourraient aussi quitter le club. Ces derniers enchaînent les pépins physiques et ne comblent plus les attentes de Luis Enrique. Selon les informations du quotidien Record, le club de la capitale aurait décidé de relancer la piste Tomás Araújo. Le jeune défenseur portugais évolue sous les couleurs du Benfica Lisbonne et est très solide en défense.

Cette saison, Tomás Araújo a disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues avec Benfica Lisbonne, a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Le club de la capitale fonce sur le joueur depuis de longs mois, mais les exigences financières des dirigeants portugais constituent un obstacle de taille.

Les dirigeants de Benfica Lisbonne ont fixé une clause libératoire à 80 millions d’euros pour le joueur, un montant que le PSG n’est pas prêt à lâcher pour boucler l’opération. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 32 millions d’euros.

Mais Benfica Lisbonne pourrait être contraint de revoir à la baisse le prix du joueur pour faciliter son transfert. Tomás Araújo souffre d’une pubalgie, ce qui pourrait ralentir son élan. Cette nouvelle va refroidir les ardeurs de nombreux prétendants. Le PSG suit le joueur, mais n’a pas encore formulé une offre concrète.

Le PSG va toutefois faire face à une rude concurrence sur ce dossier. Selon les informations de The Sun, les dirigeants de Manchester United ciblent aussi Tomás Araújo pour renforcer la ligne défensive de leur équipe.

