Stade Rennais : La Lazio traque un chouchou de Habib Beye

La Lazio Rome et d’autres clubs européens s’arrachent une pépite du Stade Rennais. Les dirigeants du club breton ont fixé le prix de leur attaquant.

Arnaud Kalimuendo pourrait quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant français croule sous les offres après ses belles performances cette saison sous la houlette du nouvel entraîneur Habib Beye. Le crack français était vertement critiqué à Rennes en début de saison à cause de sa baisse de forme. Mais sa situation a changé depuis l’arrivée de Habib Beye.

Arnaud Kalimuendo a été l’une des pièces maîtresses du maintien du club breton en Ligue 1 à la fin de cette saison. Le crack français a inscrit 18 buts et délivré 3 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir. Plusieurs prétendants se bousculent pour le déloger de Rennes cet été.

Selon les informations de Sky Sport, l’Eintracht Francfort aurait jeté son dévolu sur Arnaud Kalimuendo pour renforcer son secteur offensif. L’international Espoirs français, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2027, est actuellement la priorité des Allemands qui seraient prêts à mettre les moyens pour le recruter afin de compenser le potentiel départ d’Elye Wahi.

En Angleterre, Arsenal bouge aussi les lignes pour s’attacher ses services. Selon les informations de Foot01, les Gunners cherchent de nouvelles gâchettes offensives et visent le crack rennais. L’actuel deuxième de la Premier League suit le joueur depuis plusieurs mois et serait satisfait de ses performances. Mais un autre concurrent de poids entre dans la course pour la signature d’Arnaud Kalimuendo.

Selon Transferfeed, la Lazio Rome a également coché le nom d’Arnaud Kalimuendo. Le club romain vise la pépite du Stade Rennais pour compenser le potentiel départ de son attaquant Taty Castellanos. Les pensionnaires du Roazhon Park attendent une offre alléchante pour céder leur joueur. La valeur marchande d’Arnaud Kalimuendo est estimée à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais le club breton exige 25 millions d’euros.