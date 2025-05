ASSE : Faut-il croire à un éventuel repêchage des Verts ?

L’ASSE est reléguée en Ligue 2 et se prépare déjà pour tenter de revenir rapidement en Ligue 1. Néanmoins, la possibilité d’un repêchage du club stéphanois, en cas de rétrogradation de deux clubs par la DNCG, est évoquée.

ASSE : Le scénario d’un repêchage de l’ASSE prend de l’ampleur

L’ASSE n’a pas pu se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison régulière. Elle a fini à la 17e place et retourne directement en Ligue 2 après seulement une saison dans l’élite. Les dirigeants du club sont déjà actifs sur le marché des transferts pour renforcer leur équipe, en vue de la saison 2025-2026. Leur objectif étant de se donner les moyens de retrouver la Ligue 1 le plus tôt possible.

Mais l’idée de la rétrogradation administrative de quelques clubs maintenus en Ligue 1 laisse une fenêtre ouverte à l’AS Saint-Etienne, en vue d’un repêchage. La rumeur sur un tel scénario prend de l’épaisseur dans les couloirs de la Ligue de Football professionnel (LFP).

« On n’est pas à l’abri que des clubs soient repêchés », a soufflé un ancien président de Ligue 1 auprès du quotidien Le Progrès, confirmant ainsi la crédibilité d’un possible maintien de l’ASSE en Ligue 1.

En effet, Angers SCO, le FC Nantes, le Havre AC, le Stade de Reims ou encore l’OL sont sous la menace de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Mais pour que le club stéphanois soit repêché, il faut qu’au moins deux des clubs en danger soient relégués.

