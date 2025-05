Mercato ASSE : Un talent à la porte de l’équipe de Horneland

Un jeune joueur talentueux a été promu à l’ASSE. Il a signé son premier contrat professionnel il y a une semaine et se présente aux portes de l’équipe d’Eirik Horneland. Selon le témoignage de son entraîneur en équipe de France U18, son profil se rapproche de celui de l’international Espoir français Andy Diouf.

Mercato : Après N’Guessan, Gadegbeku frappe à la porte de l’équipe de Horneland

L’ASSE a offert un premier contrat professionnel à Luan Gadegbeku, un joueur de la réserve stéphanoise. Il s’est engagé à poursuivre sa progression au sein de son club formateur. La nouvelle signature du milieu de terrain de la Génération Verte a été officialisée vendredi dernier.

Le joueur de 18 ans toque désormais à la porte de l’équipe d’Eirik Horneland, tout juste reléguée en Ligue 2. Son coéquipier de la réserve, Dyjian N’Guessan (17 ans), a fait huit apparitions, dont trois titularisations en Ligue 1 cette saison. Luan Gadegbeku pourrait avoir sa chance en Ligue 2 avec l’AS Saint-Etienne cette saison.

L’ASSE tient le futur Andy Diouf dans son équipe

D’après le sélectionneur de l’équipe de France U18, Landry Chauvin, la pépite des Verts a un profil similaire à celui d’Andy Diouf, milieu de terrain du RC Lens et médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2024 avec les Bleuets.

« Quand Luan Gadegbeku a l’opportunité de prendre le ballon au pied, toutes proportions gardées, il peut avoir un peu du style d’Andy Diouf dans sa manière de jouer. Même si aujourd’hui, Luan est encore beaucoup moins puissant qu’Andy, il faut qu’il s’en inspire en tout cas », a décrit le technicien sur le site Poteaux Carrés.

En tout cas, il n’ya pas de doute que le jeune joueur formé à l’AS Saint-Etienne sera le futur Andy Diouf (22ans) des Verts si l’on croit les observations de Landry Chauvin.

« Luan a nettement progressé entre les deux derniers rassemblements. Je l’ai trouvé beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus en confiance. Il a mûri, il a grandi. Sur le terrain, c’est vraiment quelqu’un qui a une énorme marge de progression. C’est un bosseur qui a cette particularité d’être gaucher, et au milieu, ça équilibre. Je pense qu’il peut encore progresser dans sa confiance en lui. Le meilleur est à venir », a-t-il commenté.