Mercato PSG: Nasser Al-Khelaïfi répond cash pour Kim Min-Jae

En quête d’un nouveau défenseur central pour faire souffler Marquinhos la saison prochaine, le PSG aurait activé la piste menant à Kim Min-Jae du Bayern Munich, valorisé à 50M€. Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a livré un indice sur ce dossier.

Mercato PSG : Luis Campos discute avec Kim Min-Jae

D’après les informations du site Foot Mercato, Luis Campos aurait rencontré l’agent de Kim Min-Jae, le défenseur central du Bayern Munich, cette semaine. Le média sportif précise toutefois qu’à l’heure actuelle, le conseiller sportif du club de la capitale n’aurait encore formulé aucune offre pour le joueur de 28 ans.

Lisez aussi : Mercato PSG : Kim Min-jae prend une importante décision

À voir Mercato : bataille RC Lens-Still pour un Écossais, des news

Campos souhaitant avant tout connaitre la position de l’international sud-coréen avant de passer à l’offensive auprès du Bayern Munich. Titulaire avec le club allemand cette saison, avec notamment 3 buts en 43 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du Napoli n’a pas forcément convaincu Vincent Kompany et la direction du Rekordmeister.

Un départ n’est donc pas forcément à exclure pour Kim Min-Jae, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028. Cependant, cette piste ne semble pas être une priorité pour le Paris SG, à en croire la dernière sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi.

Kim Min-Jae trop vieux pour Luis Enrique ?

Également suivi par Al-Nassr, qui cherche un remplaçant à Aymeric Laporte, le défenseur du Bayern Munich pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Interrogé par le média qatari Al-Kass Sports ce samedi, Nasser Al-Khelaïfi a donné des indications sur le profil des joueurs recherchés par Luis Enrique. Selon le président du PSG, Kim Min-Jae n’entre pas dans la tranche d’âge des renforts souhaité par le coach espagnol.

« C’est le meilleur entraîneur pour développer les jeunes joueurs. Il aime les jeunes joueurs. Par exemple, quelqu’un de 28 ans, acheter un joueur de 28 ou 27 ans, pour lui c’est non, impossible. C’est interdit pour lui, il ne veut pas. Il aime tous les joueurs de 21-22 ans. Tu as remarqué les derniers joueurs qu’on a recrutés ? Le plus âgé a 23 ou 24 ans, pas plus. Il aime l’esprit combatif, il aime le joueur qui donne tout, qui court beaucoup sur le terrain, qui est généreux dans son effort », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

À voir Mercato OM : Marseille prend une décision pour Noa Lang !

Lisez aussi : Mercato PSG : Kim Min-Jae répond cash à l’intérêt du Paris SG !

Il y a donc très peu de chance que le Paris SG investisse 50 millions d’euros cet été pour attirer un joueur de 28 ans. D’ailleurs, Foot Mercato rapporte que le nouveau champion d’Europe a une priorité au poste de défenseur central : il s’agit d’Illia Zabarnyi, l’international ukrainien de 22 ans évoluant à Bournemouth.