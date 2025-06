Mercato RC Lens : Nampalys Mendy, une énigme au RCL !

En fin de contrat cet été, Nampalys Mendy devrait quitter le RC Lens pour une nouvelle destination. Un temps annoncé proche de signer au Wydad Casablanca, le Sénégalais a récemment rejeté l’offre du club marocain, au grand étonnement des Lensois.

Nampalys Mendy rejette le Wydad Casablanca

Ce n’est plus un secret de Polichinelle : Nampalys Mendy n’entre plus dans les plans du RC Lens, ce qui s’est clairement vu au cours de la saison écoulée. Le milieu de terrain de 32 ans n’a disputé que 11 matchs, soit 591 minutes toutes compétitions confondues, avec une seule passe décisive délivrée. Son déclin chez les Sang et Or coïncide avec sa situation contractuelle, qui expire cet été.

Cependant, Nampalys Mendy va devoir se trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière, et c’est certainement ce à quoi s’attend également le RC Lens. Sur le marché, l’international sénégalais est dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Wydad Casablanca.

D’après Africafoot, le club marocain avait conclu un accord pour un contrat d’une saison assorti d’une option de prolongation avec le natif de La Seyne-sur-Mer. Le Doyen compte sur les performances de Nampalys Mendy pour renforcer son effectif en vue de la Coupe du Monde des clubs. Mais aux dernières nouvelles, le Sénégalais ne serait plus intéressé par cette signature. Photo : Nampalys Mendy

Une épine dans le mercato lensois ?

Toujours selon la même source, les dirigeants du Wydad ont reçu un appel des représentants de Nampalys Mendy, leur annonçant que le joueur ne pouvait plus rejoindre l’équipe. La raison évoquée : le Lion de la Teranga souffre d’une blessure, l’empêchant de répondre aux attentes du club marocain durant la Coupe du Monde des clubs.

Cette décision surprend les dirigeants marocains, mais aussi les Lensois. Malgré les différentes pistes envisagées, Nampalys Mendy n’a toujours pas fait de choix définitif à l’approche de la fin de son contrat, prévue pour le 30 juin prochain. Cela pourrait représenter un vrai casse-tête pour le RC Lens, qui espère le voir rebondir dans un nouveau club.