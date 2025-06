Mercato ASSE : Davitashvili, Saint-Etienne désormais fixé !

Le mercato de l’ASSE s’annonce déjà bouillant, notamment autour de Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien, pilier offensif du club malgré la descente en Ligue 2, souhaite partir pour relever un nouveau défi à un niveau supérieur.

Mercato ASSE : Zuriko Davitashvili a pris sa décision pour son avenir

Arrivé il y a seulement un an dans le Forez, Zuriko Davitashvili a rapidement su s’imposer comme l’un des joueurs les plus influents de l’équipe. À 24 ans, l’international géorgien a marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives en championnat cette saison, un bilan qui témoigne de son importance malgré le contexte difficile d’une relégation.

Ce rendement solide n’est pas passé inaperçu et alimente les ambitions du joueur, qui ne cache plus son désir d’évoluer en Ligue 1, voire à l’étranger. Consciente de la valeur de son joyau, la direction stéphanoise a posé un prix clair : 15 millions d’euros minimum. Cette somme représenterait une bouffée d’oxygène financière cruciale pour le club dans sa reconstruction post-relégation.

Sous contrat jusqu’en 2028, Davitashvili ne pousse pas à un départ immédiat mais a clairement exprimé son envie de changer d’air, un signal entendu par les dirigeants selon les informations de Lagazetta.ge.

Des intérêts français et turcs qui s’intensifient

Sur le marché national, plusieurs clubs de Ligue 1, dont Strasbourg, Nantes et Rennes, ont montré de l’intérêt. À l’international, la Turquie s’invite dans la danse avec des géants comme Galatasaray et Besiktas, prêts à investir pour un profil aussi prometteur. Saint-Étienne espère que cette concurrence stimulera les enchères et pourrait même envisager un échange si une offre pertinente se présente.

En revanche, un deal avec Strasbourg incluant Robin Risser semble désormais écarté. En attendant une offre concrète, l’ASSE se prépare activement à un départ qui semble inéluctable, tout en affirmant haut et fort que ses talents ne seront pas bradés. Un mercato chaud en perspective pour les Verts.